ÖZET | Beşiktaş 3-0 Sivaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile üç puan mücadelesi verdi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. MAÇ ÖZETİ 3' dakikada Yatabare’nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan’ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel’in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 5'Beşiktaş uzun topla rakip yarı alanda pozisyon aradı ancak kapanan Sivasspor savunması pozisyon fırsatı vermedi. 7'Sivasspor atağında Fajr'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaş savunması topu çizgiden çıkardı ve kornere izin vermedi. 17'GOL Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu, Samassa'yı mağlup ederek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 33' dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan’ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.

33'dakikada sol taraftan N’koudou’nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 1-0 Sivasspor SON DAKİKA! Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi! KIRMIZI KART! D.A.Sivasspor'da Hakan Arslan soyunma odasına giderken Arda Kardeşler'e itirazı nedeniyle sarı kart gördü. D.A.Hakan Arslan itirazlarına devam edince Arda Kardeşler ikinci sarı kartı göstererek oyundan ihraç etti 45'İkinci 45 dakika Sivasspor'un vuruşuyla başladı. 47'Robin Yalçın serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak çerçeveyi bulamadı. 65'Rosier uzaklardan şansını denedi ancak top üstten auta gitti. 68'Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in yaptığı orta en soldaki N'Koudou'ya geldi onun tekrar ortasında Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 73'Beşiktaş rakip yarı alanda top çeviriyor. 77'KAÇTI! Claudemir'in savunmanın arkasına attığı topa Kone hareketlendi, kalesini terk eden Ersin'den seken top Kone'nin önünde kaldı. Welinton son anda araya girerek topu kornere gönderdi.