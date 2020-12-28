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SON DAKİKA! Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 28.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam 19.00'da başlaması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi.

SON DAKİKA! Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.Topun sekmediği ve bir çok noktada şiddetli yağmur yağışının su biriktiği gözlenirken maçın oynanıp oynanamayacağına veya gecikmeli başlayıp başlamayacağına karar verildi.

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MAÇ ERTELENDİ

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.

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