ÖZET | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçta Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Maçta ilk gol 29. dakikada Atiba'nın ceza sahasına çevirdiği topa düzgün vuran Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un golünü 36. dakikada yeni transferi Skoda kaydetti. Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol 79. dakikada Gökhan Gönül'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.
Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken, Çaykur Rizespor zorlu Göztepe deplasmanına gidecek.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan , Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk , Ivanildo , Talbi , Melnjak , Diomande , Abdullah , Oğulcan , Boldrin , Umar Aminu , Skoda
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan, Andriy Boryachuk
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Karius , Gökhan , Vida , Ruiz , Caner , Elneny , Atiba , Diaby , Ljajiç , N’Koudou , Burak
Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29) (Beşiktaş)
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