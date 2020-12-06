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ÖZET | Chelsea -Leeds United maç sonucu: 3-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.12.2020 09:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Leeds United'ı 3-1 yendi.

ÖZET | Chelsea -Leeds United maç sonucu: 3-1

Londra temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Konuk ekip Leeds United, maçın 4. dakikasında Patrick Bamford'un golüyle 1-0 öne geçerken, Chelsea 27. dakikada Oliver Giroud'la eşitliği sağladı, maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım, 61. dakikada Kurt Zouma'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Chelsea, Christian Pulisic'in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ligde son 9 maçtır kaybetmeyen Chelsea, bu skorla puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Leeds United, 14 puanda kaldı.

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçların ardından, sınırlı sayıda taraftarın stadyuma alınmasına izin verilmesiyle yaklaşık 2 bin Chelsea taraftarı, maçı tribünden izledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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