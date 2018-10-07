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Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadı'ndaki kritik Fenerbahçe - Başakşehir maçında kaleciler devleşirken, iki takım da gol bulmayı başaramadı. Geçtiğimiz hafta ligde Rizespor'a mağlup olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e de diş geçiremedi ve Süper Lig'deki kötü gidişatını sürdürdü.

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i Ülker Stadı'nda ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında birçok fırsat yakalayan iki takımda kaleciler devleşirken, top ağlarla buluşmadı. İkinci yarıda ise hem Fenerbahçe hem de Medipol Başakşehir, girdiği az sayıda pozisyondan sonuç alamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

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Fenerbahçe, aldığı bu beraberlikle ligde üst üste 3. maçta da galibiyetle tanışamadı ve puanını 8 yaptı.

Medipol Başakşehir ise, geçtiğimiz hafta aldığı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından bir beraberlik de Fenerbahçe'den aldı ve puanını 15'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ taraftan Isla’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew, Slimani ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü.
19. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak Reyes’e çarparak, üst direğin yanından kornere gitti.
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Slimani’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
38. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter’in sektirdiği topu Mossoro önünde buldu. Ceza sahası içi kale önünde Mossoro’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada ceza yayı üzerindeki Ayew’in kafa pasında Slimani düzelterek vuruşunu yaptı. Kaleci Mert’ten dönen topu sol tarafta önünde bulan Eljif Elmas’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin sert vuruşunda Eljif'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert son anda çeldi.

İkinci yarı

48. dakikada sağ taraftan Isla’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eljif’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
57. dakikada sağ taraftan Visca’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elia’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
67. dakikada Mossoro’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jojic’in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.
71. dakikada sağ taraftan Isla’nın ortasında topa kale önünde Eljif vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa tekrar önüne alan Eljif’in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada sağ taraftan Jojic’in yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Harun xx, Reyes x (Mehmet Topal dk. 65 x), Skrtel xx, Neustadter xx, Isla xx, Jailson xx, Eljif xx (Soldado dk. 81 ?), Hasan Ali xx, Ayew xx, Slimani xx, Frey x (Benzia dk. 59 x)
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx (Jojic dk. 64 x), Visca xx, Napoleoni xx (Elia dk. 46 xx), Mossoro xx, Adebayor xx (Bajic dk. 79 x)
Sarı kartlar: Reyes, Neustadter, Soldado, Isla (Fenerbahçe), Da Costa, İrfan Can, Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda 1 değişikliğe gitti.

Avcı, Kerim Frei'ın yerine sakatlığı geçen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.

Deneyimli teknik adam Kadıköy deplasmanında takımını sahaya, Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Napoleoni ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Emre Belözoğlu yetişmedi

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

İki maçlık cezası sona eren ve geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, bu hafta da takımını yalnız bıraktı.

Abdullah Avcı'nın ekibinde, cezası süren Arda Turan ile tedavisi devam eden Alparslan Erdem bu mücadelede yer alamadı.

Elia 2 hafta sonra kadroya döndü

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kadroda bulunmayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosuna alındı.

Elia, son olarak Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanan Elia yerini Soner Aydoğdu'ya bırakmıştı.

Medipol Başakşehir, Elia'nın kadroda olmadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir taraftarı yalnız bırakmadı

Turuncu-lacivertli ekibi, Fenerbahçe deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 400'e yakın Medipol Başakşehir taraftarı, takımlarına destek vermek için Ülker Stadı'nda geldi.

Cocu 11'ini bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının ilk 11'ini bozmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.

Sistem değişti

Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.

Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

Soldado tekrar kadroda

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, 5 müsabaka sonra maç kadrosuna girdi.

UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta kadroya giremeyen Soldado, ligdeki son 3 karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti.

İspanyol santrfor son olarak ligde 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında görev almıştı.

İkinci kaleci Berke Özer

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı.

Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, Carlos Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle Berke, ikinci kaleci pozisyonunda Medipol Başakşehir kadrosuna yazıldı.

Taraftarlar da genç kaleciyi tribüne çağırarak destek verdi.

Mert Günok'a vefa

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kalecileri Mert Günok'u tribüne çağırarak alkışladı.

Altyapıdan yetişip 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de görev alan Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, maçtan önce tribünlere çağrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski kalecilerini alkışlayarak vefa örneği gösterdi.

Mehmet Topal'a plaket

Fenerbahçe Kulübü, Spartak Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel karşılaşmasına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi.

Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Medipol Başakşehir maçından önce sarı-lacivertli takımın kaptanını tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
BAKANLIK ŞU ŞAİBELİ ŞİKELİ OLAYA EL ATMALI ARTIK. DÜN CİNCON RESMEN KURTARILDI BUGÜNDE FENEV RESMEN KURTARILDI. DÜN MUSLERAYA 2 TANE KIRMIZI KART VERİLMİYOR RAKİBİN GOLÜ İPTAL EDİLİYOR ÜSTÜNE RAKİBİN PENALTISI VERİLMİYOR YETMİYOR APAÇIK FAUL OLDUĞU HALDE CİNCONUN GOLÜ GEÇERLİ SAYILIYOR. BUGÜN DE 1 METRE GERİDEN GELİP TOPU ALAN OYUNCUNUN OFSAYTLA ALAKASI YOKKEN SIRF FENEV KURTULSUN DİYE OFSAYT VERİLİP GOL İPTAL EDİLİYOR. ŞİKECİ TEFEFE YETER ARTIK ...
@hatamiti fenevli ağlama ağlama bugun başakşehirin gölü iptal edildi kurtarılan biri varsa senin kümeye oynayan takımın la
@hatamiti dedi 8 taşlı
VAR devre dışı kaldı beraberliğe sevinir hale geldik, küme düşmeyelim diye dua eder olduk, ya gönder bu camoli ve cocu’yu, yada sende git Ali ağa yeter artık yeter.
basaksehirin golundede ofsayt yok gibi fb cok kazma oyunculara sahip cok zayif hakkaten basaksrhir biraz yuklense rahat yenerde cok kotu oyuncular almis fb hakkaten yazik luganolar r carloslar anrdre santoslar anelkalar alexler kezmanlar okochalar vanhoijdonklar dan snra yazik bu takima ligin dibindeyiz ali koc cok yanlis yapti
ali koc baskan fener kümeye yaziklar olsun getirdigin hocaya baskan
fenerbahçeyi bu hale koyanlarin hepsine lanet olsun
Başakşehir'in golünü iptal ettikten sonra ülkede futbol bitmiştir beyler! Fb yenmiş,küme düşmüş hiç önemli değil artık,adamların golünü iptal ettiler göz göre!
@tayfunaka --musleranın antalyasporlu rakibin karnına vurduğu tekme de bal gibi penaltı.. VAR sadece diğerlerine VAR ...üç büyüklere işlemiyor..
@tayfunaka Kabak gibi göründü ofsayt olmadığı! Pergel-Gönye getirip ölçsen bile,Adebayor 1m geride topun çıktığı hedeften,net-nizami GOL... PALABIYIK İŞTE....
Fener'e 1 puan VAR!..
Kulübü bu hale getirenler comolli ve cocu hemen def et başkan yoksa sende gidersin
5 sifir amcamız maç berabere bitti
şu benzamayı takımdan acilen gönderin ...yazık olacak adama bu takımda ...
Medipol’ün buz gibi golü yendi, son vuruşlarda yine beceriksizlikler had safhada yazıklar olsun size ruhsuzlar !
beter ol fenev
başlık REZALET olmalıydı adamların bariz golü gitti VAR bozukmuş YERSEN tabi
başakşehir ligin dibindeki takımı yenemedi , hayret..
basaksehire ayip be kume dusmesi potasindaki takimlara bile puan kaybediyor
Evet,"var"ın arızalanması olası bir durum ama nedense hep fb maçlarına denk geliyor, enteresan!..
Cocu istifa! Cocu istifa! İmparator...İmparator...İmparator Fatih Terim İmparator...
8 maç 8 puan
fenev kümeye fenev kümeye puhaaaa sayı ile yazın kac puan fark oldu la muhaaaaa
elianın golünü vermediler şikeciler ligde kalacak la muhaaa
var her hafta fenere gelince yok başakşehirin bal gibi golü gitti yazık fener küme düşmesin diye var kapalıydı diyorlar resmen hile dolan sahtekarlık diz boyu varı takımlara göre uygulayacaksan var niye var oynayan kazansın vardaki hakemler açığa alınsın incelenme yapılsın rüşvetmi almışlar incelesin mhk var bir varmış bir yokmuş niye erraynı pardon feneri kurtarmak için
Ofsayt: Atak yapan futbolcunun kaleye gol atabileceği en yakın uzvu( kafa, omuz..) hesap edilir. Ayaktan çizgi çekenler açın kurala bakın
Sevim Koş!...Koş!... Süper Lig Kümesi'nde kalmaya oynuyor Fener, Kavşakşehir'i de kendine benzetti,umutlarını çaldı...
fenerbahçeliyim göz göre göre adamların golünü vermediler
ortada lanetlenmiş bir takim var top bile fenerbahçeyi sevmez oldu
3 büyüklerin her beraberliğini , mağlubiyetini çok büyük sürprizmiş gibi halka yansıtıyorsunuz .. sanki rakipler 8 kişiymiş , sanki rakiplerde üçüncü sınıf topçular varmış gibi.. rakip de 11 kişi , rakiplerde de çok iyi topçular var.. 3 büyükler her maçı kazanacaklar diye bir kural , bir ayet yok..ayrıca oynanan maç ligin tepesindeki bir takım ile ligin dibindeki bir takım.. sonuç normal..artık bırakın 3 büyüklere imtiyazlı takım muamelesi yapmayı..
Ali koç kurtarır sorun yok puhaaaa
son yüz yılın en ruhsuz takımı olduk.Acizler
Var mısın yok musun belli değil, buz gibi golü yediniz valla...
burnuma kotü kokular geliyor
Ali Koç beceremedin hatandan dön.... olmadı olmayacak.
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