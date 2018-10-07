Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i Ülker Stadı'nda ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında birçok fırsat yakalayan iki takımda kaleciler devleşirken, top ağlarla buluşmadı. İkinci yarıda ise hem Fenerbahçe hem de Medipol Başakşehir, girdiği az sayıda pozisyondan sonuç alamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, aldığı bu beraberlikle ligde üst üste 3. maçta da galibiyetle tanışamadı ve puanını 8 yaptı.

Medipol Başakşehir ise, geçtiğimiz hafta aldığı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından bir beraberlik de Fenerbahçe'den aldı ve puanını 15'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ taraftan Isla’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew, Slimani ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü.

19. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak Reyes’e çarparak, üst direğin yanından kornere gitti.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Slimani’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter’in sektirdiği topu Mossoro önünde buldu. Ceza sahası içi kale önünde Mossoro’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerindeki Ayew’in kafa pasında Slimani düzelterek vuruşunu yaptı. Kaleci Mert’ten dönen topu sol tarafta önünde bulan Eljif Elmas’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin sert vuruşunda Eljif'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert son anda çeldi.