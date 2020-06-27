ÖZET | Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'nin golleri 70. dakikada Vedat Muriç ve 90. dakikada ve 90+6'da Ozan Tufan'dan geldi. Yeni Malatyaspor'un gollerini 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Glenn Donald kaydetti.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 46'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puanını 28'de kaldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.
Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.
LUIZ GUSTAVO YİNE STOPERDE
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı.
Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı.
Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman'ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.
dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.
dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.
dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.
dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)
Goller: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
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