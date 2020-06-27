ÖZET | Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'nin golleri 70. dakikada Vedat Muriç ve 90. dakikada ve 90+6'da Ozan Tufan'dan geldi. Yeni Malatyaspor'un gollerini 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Glenn Donald kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 46'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puanını 28'de kaldı.

JAILSON 106 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.

Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.