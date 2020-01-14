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  4. ÖZET | Fenerbahçe Beko 86 - 64 ASVEL maç sonucu

ÖZET | Fenerbahçe Beko 86 - 64 ASVEL maç sonucu

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçında Fransa ekibi ASVEL'i ağırladı. Sarı lacivertliler etkisiz rakibi karşısında şov yaptığı mücadeleyi 86-64 kazandı. Fenerbahçe Beko - ASVEL maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe Beko 86 - 64 ASVEL maç sonucu

THY Euroleague'de 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımını konuk etti. Ülker Arena'da taraftarların gözünün pasını silen Fenerbahçe, ASVEL'i 86-64 mağlup etti. Fenerbahçe Beko - ASVEL maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 86-64'lik skorla galip ayrıldı ve bu sezon 8. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, Olympiakos ve Baskonia deplasmanlarının ardından ASVEL'i de mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına ASVEL karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko Asvel maç sonucu maç özeti özet izle THY Euroleague

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