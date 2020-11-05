ÖZET | Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Macar ekibi Ferencvaros ile Juventus karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.
İtalyan devine galibiyeti getiren golleri Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali (k.k.) kaydetti. Ferencvaros'un tek sayısı ise Franck Boli'den geldi. Bu sonuçla Juventus, puanını 3'e çıkarttı ve grupta 2. sırada yer aldı. Ferencvaros ise 1 puanla son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Juventus ve Ferencvaros, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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