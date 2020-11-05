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ÖZET | Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4

İTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 08:53 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'da Juventus, Ferencvaros'a konuk oldu. Juventus rakibini 4 golle geçti. Morata (2), Dybala ve Dyali (k.k.) attığı goller ile konuk takım zafere uzandı. Ferencvaros'un tek golü 90'da Boli'den geldi. Barcelona'yı takibini sürdüren Torino ekibi, 6'ya çıkarırken Ferencvaros ise 1 puanda kaldı. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı. Ferencvaros ve Juventus, bir sonraki maçlarını İtalya'da oynayacak.

ÖZET | Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Macar ekibi Ferencvaros ile Juventus karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.

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İtalyan devine galibiyeti getiren golleri Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali (k.k.) kaydetti. Ferencvaros'un tek sayısı ise Franck Boli'den geldi. Bu sonuçla Juventus, puanını 3'e çıkarttı ve grupta 2. sırada yer aldı. Ferencvaros ise 1 puanla son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Juventus ve Ferencvaros, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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