ÖZET | Gaziantep FK 5-1 Sivasspor maç sonucu

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Gaziantep FK'nın şov yaptığı maçta Sivasspor hezimete uğradı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Sivasspor, Antep'ten 5-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır yara aldı. Gaziantep FK - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Gaziantep FK 5-1'lik skorla lideri yendi. Mainz'dan yeni transferi Alexandru Maxim'in 4. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep'e 31. dakikada Hakan Arslan yanıt verdi. Muhammet Demir, 39'da takımını yeniden öne geçirirken 44'te bir kez daha alan Maxim skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde Rıza Çalımbay, Goiano ve Fatih Aksoy'un yerine Yasin Öztekin ve Skuletic hamlelerini yaparken istediğini alamadı. Gaziantep FK'de Souleymane Diarra, 78'da Gaziantep'in 4. golünü kaydetti. 86'de Kenan Özer skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Gaziantep puanını 27 yaptı ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor ise ligde 11 maç sonra yenildi. Son 5 maçında da 3. kez puan kaybetti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligdeki son yenilgisini 18 Ekim 2019'da 3-2 ile Galatasaray deplasmanında görmüştü. Sivasspor ayrıca bu sezon ilk kez kalesinde 5 gole engel olamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.
dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1
dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
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