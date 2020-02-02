SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÖZET | Gaziantep FK 5-1 Sivasspor maç sonucu

ÖZET | Gaziantep FK 5-1 Sivasspor maç sonucu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK evinde Sivasspor'u konuk etti. Tam 6 golün çıktığı mücadelede Gaziantep FK, lider Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Gaziantep FK - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Gaziantep FK'nın şov yaptığı maçta Sivasspor hezimete uğradı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Sivasspor, Antep'ten 5-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır yara aldı. Gaziantep FK - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Gaziantep FK 5-1'lik skorla lideri yendi. Mainz'dan yeni transferi Alexandru Maxim'in 4. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep'e 31. dakikada Hakan Arslan yanıt verdi. Muhammet Demir, 39'da takımını yeniden öne geçirirken 44'te bir kez daha alan Maxim skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Rıza Çalımbay, Goiano ve Fatih Aksoy'un yerine Yasin Öztekin ve Skuletic hamlelerini yaparken istediğini alamadı. Gaziantep FK'de Souleymane Diarra, 78'da Gaziantep'in 4. golünü kaydetti. 86'de Kenan Özer skoru belirledi.

AYLAR SONRA MAĞLUP OLDULAR

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep puanını 27 yaptı ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor ise ligde 11 maç sonra yenildi. Son 5 maçında da 3. kez puan kaybetti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligdeki son yenilgisini 18 Ekim 2019'da 3-2 ile Galatasaray deplasmanında görmüştü. Sivasspor ayrıca bu sezon ilk kez kalesinde 5 gole engel olamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

  2. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

  3. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1

  4. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1

  5. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Ankara'da puanlar bölüşüldü!Ankara'da puanlar bölüşüldü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Gaziantep FK maç özeti özet izle sivas antep maç sonucu 5-1 süper lig

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'

'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

F.Bahçe'nin konuğu Başakşehir

F.Bahçe'nin konuğu Başakşehir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1

Alanyaspor'un zirve yürüyüşü!

ÖZET | Gaziantep FK 5-1 Sivasspor maç sonucu

Lider Sivasspor Antep'de dağıldı!

ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Ankara'da puanlar bölüşüldü!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası kavga çıktı

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Rıdvan Dilmen: Novak'ın golünden önce korner yoktu, hakem skoru değiştirecek ciddi hata yaptı

Dev maça damga vuran pozisyon! Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Dev maçta 2 penaltı itirazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.