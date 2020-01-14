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  4. ÖZET | Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

ÖZET | Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadelede Kayserispor, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede iki taraf da gol bulamayınca maç 0-0 sona erdi. Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe - Kayserispor rövanş mücadelesi 21 Ocak Salı günü saat 20:30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.
26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.
34. dakikada Kayserispor, Lopes’in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.
55. dakikada kendi yarı alanında Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Kravets, Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Topu sürerek ceza sahasına giren Kravets'in sert şutunda, kalesini terk eden Harun Tekin'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
77. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lung soluna giden topu son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinde auta gitti.
90+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık ara pasında, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken
Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Bernard Mensah, Emre Demir, Artem Kravets
Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Pedro Henrique, Ömer Uzun
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç
Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
Antrenör: Volkan Kazak
Sarı Kart: Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

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