ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0 (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı.
Maçta ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan taraf Konyaspor oldu. 15. dakikada Ömer Ali'nin kafa vuruşunu Harun çizgiden çıkardı. Konyaspor cephesi topun çizgiyi geçtiğini belirtirken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası 'devam' kararı verdi.
24'te yine Ömer Ali kafayı vurdu ancak top direk dibinden dışarı çıktı. Konyaspor aradığı golü 41. dakikada buldu. Jailson'dan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Bajic attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.
Konyaspor ikinci yarıya da iyi başladı. 48'de Bajic'in vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çıkardı. 58'de yine Bajic'in vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
Fenerbahçe maçtaki en etkili gol pozisyonunu 62. dakikada yakaladı. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Tolga kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
Konyaspor, 67. dakikada Skubic, 76'da ise Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart görmeleriyle sahada 9 kişi kaldı.
İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin çabaları sonuç vermedi ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla üst üste 7. maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe 40 puanda kalırken, 7 maç aradan sonra kazanan Konyaspor ise puanını 26'ya yükseltti.
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