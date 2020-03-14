SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0 (Süper Lig puan durumu)

ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0 (Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konya'ya galibiyeti getiren golü Riad Bajic kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7. maçından da (4 yenilgi, 3 beraberlik) galibiyet çıkaramadı. Ligde 7 maç aradan sonra kazanan Konyaspor ise 67'de Skubic ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı.

Maçta ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan taraf Konyaspor oldu. 15. dakikada Ömer Ali'nin kafa vuruşunu Harun çizgiden çıkardı. Konyaspor cephesi topun çizgiyi geçtiğini belirtirken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası 'devam' kararı verdi.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

BAJIC, KONYASPOR'U DEVREYE ÖNDE GÖTÜRDÜ

24'te yine Ömer Ali kafayı vurdu ancak top direk dibinden dışarı çıktı. Konyaspor aradığı golü 41. dakikada buldu. Jailson'dan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Bajic attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.

HARUN'DAN BAJIC'E İZİN YOK

Konyaspor ikinci yarıya da iyi başladı. 48'de Bajic'in vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çıkardı. 58'de yine Bajic'in vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOL POZİSYONU 62'DE GELDİ

Fenerbahçe maçtaki en etkili gol pozisyonunu 62. dakikada yakaladı. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Tolga kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

SKUBIC VE ÖMER ALİ ATILDI, KONYASPOR 9 KİŞİ

Konyaspor, 67. dakikada Skubic, 76'da ise Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart görmeleriyle sahada 9 kişi kaldı.

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin çabaları sonuç vermedi ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla üst üste 7. maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe 40 puanda kalırken, 7 maç aradan sonra kazanan Konyaspor ise puanını 26'ya yükseltti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Konya'da maça damga vuran pozisyonKonya'da maça damga vuran pozisyon
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe konyaspor Süper Lig puan durumu ömer ali şahiner harun tekin Riad Bajic

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor

İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor

Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi

Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli

Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı

Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Fatih Terim istifa etmişti'

'Fatih Terim istifa etmişti'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0 (Süper Lig puan durumu)

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı gol pozisyonu

Konya'da maça damga vuran pozisyon

ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Alanya tek golle kazandı

ÖZET | Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Denizli, Rodallega ile güldü

ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

Ankaragücü pes etmiyor

ÖZET | Kasımpaşa-Göztepe maç sonucu: 2-0 (Süper Lig)

Paşa, Koita ile seriye bağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.