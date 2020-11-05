ÖZET | Leipzig - Paris Saint Germain maç sonucu: 2-1

Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçındaki diğer maçta Leipzig, PSG'yi konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fransız ekibi 6. dakikada Di Maria ile öne geçse de Leipzig Nkunku ve Forsberg ile karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. PSG'de Presnel Kimpembe de 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorla Leipzig puanını 6'ya yükselterek Manhester United'ın ardından 2. sıraya yerleşti. Grubun lideri Manchester United'ın 6, son sıradaki Başakşehir'in ise 3 puanı bulunuyor. Gruptaki bir sonraki hafta maçları salı günü oynanacak.