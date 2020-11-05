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ÖZET | Leipzig - Paris Saint Germain maç sonucu: 2-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Temsilcimiz Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bundesliga takımı, geriye düştüğü maçta Christopher Nkunku ve penaltıdan Emil Forsberg ağları sarsmasıyla Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi. Fransa ekibinin tek golünü Angel Di Maria kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Gueye ve Kimpempe gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Leipzig puanını 6'ya yükselti. PSG ise 3 puanda kaldı.

ÖZET | Leipzig - Paris Saint Germain maç sonucu: 2-1

Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçındaki diğer maçta Leipzig, PSG'yi konuk etti.

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Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fransız ekibi 6. dakikada Di Maria ile öne geçse de Leipzig Nkunku ve Forsberg ile karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. PSG'de Presnel Kimpembe de 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Bu skorla Leipzig puanını 6'ya yükselterek Manhester United'ın ardından 2. sıraya yerleşti. Grubun lideri Manchester United'ın 6, son sıradaki Başakşehir'in ise 3 puanı bulunuyor. Gruptaki bir sonraki hafta maçları salı günü oynanacak.

ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1
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