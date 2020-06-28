ÖZET | Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

SARI KART 15.dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Aleksic hakemden sarı kart gördü. Aleksic böylece cezalı duruma düştü

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 12.dakikada Okan'ın uzaklaştıramadığı topu Crivelli çevirdi çarpazda uygun durumda Robinho vuruşunu yaptı kaleci Okan topu kornere çeldi

SARI KART 8.dakikada Galaatsaray'da Sarachhi, Visca'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

5.dakikada sol kanattan Clichy geldi ortasını yaptı top kaleci Okan'da kaldı

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 49.dakikada sol kanattan Clichy geldi yerden ortaladı kale sahasında uygun durumda Demba Ba vurdu top auta gitti

Başakşehir devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Robinho çıktı yerine Demba Ba girdi

42.dakikada sol kanattan Saracchi geldi ortasını yaptı savunma topu kaleciye kazandırdı

SARI KART 41.dakikada rakibine faul yapan Mahmut hakemden sarı kart gördü. Mahmut böylece cezalı duruma düştü

37.dakikada sol kanattan Clichy bindirme yaptı ortasını kale sahasına yaptı ancak Galatasaray savunması topu çıkardı

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 33.dakikada bir anda sol çaprazda topu önünde bulan Emre Akbaba şutun çekti kaleci Mert topu çıkardı

Galatasaray'da Linnes de sakatlandı! 79.dakikada Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Linnes çıktı yerine Şener oyuna girdi

75.dakikada serbest vuruşu Seri kullandı şutu barajdan döndü, seken topu yine Seri aldı yerden şutu auta gitti

SARI KART 74.dakikada Başakşehir takımında hakeme itiraz eden Visca sarı kart gördü

GOL! 67.dakikada Galatasaray beraberlik golünü Emre Akbaba ile buldu

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 66.dakikada orta alanda gelen Onyekuru uygun durumda şutu çekti kaleci Mert topu çıkardı

64.dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan gelen topu çizgide Demba Ba çevirdi ancak Aleksic topa yetişemedi ve savunma topu uzaklaştırdı

Galatasaray'da Lemina sakatlandı! Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Lemina çıktı yerine Emin Bayram oyuna girdi

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 83.dakikada savunmanın arkasına sarkan Onyekuru vuruşunu yaptı kaleci Mert son anda topu kornere çeldi

KIRMIZI KART 85.dakikada Başakşehir takımında Visca yaptığı faul sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

87.dakikada sol kanattan Emre Akbaba ortaladı savunma topu çıkardı

SARI KART 88.dakikada Başakşehir takımında hakeme Crivelli sarı kart gördü

Maçın sonuna en az+6 dakika ilave edildi

Maçın sonlarında önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık,Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.

Goller: Aleksic (Başakşehir), Emre Akbaba(Galatasaray)

Sarı kartlar: Aleksic,Mahmut Tekdemir,Visca,Crivelli,Gulbrandsen (Başakşehir), Saracchi (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Visca (Başakşehir)

