ÖZET | Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Başakşehir-Galatasaray maçı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını doğruda etkiledi. Ligin 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.
3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Visca bekletmeden vurdu yerde seken top üstten auta gitti
5.dakikada sol kanattan Clichy geldi ortasını yaptı top kaleci Okan'da kaldı
7.dakikada Galatasaray atağında Belhanda ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi
SARI KART 8.dakikada Galaatsaray'da Sarachhi, Visca'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 12.dakikada Okan'ın uzaklaştıramadığı topu Crivelli çevirdi çarpazda uygun durumda Robinho vuruşunu yaptı kaleci Okan topu kornere çeldi
13.dakikada sağ kanattan Visca korneri kullandı kafayı Mahmut vurdu top kaleye gitmedi
SARI KART 15.dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Aleksic hakemden sarı kart gördü. Aleksic böylece cezalı duruma düştü
17.dakikada Seri ceza sahası dışından sert vurdu top yandan auta gitti
18.dakikada Aleksic ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti
23.dakikada sol kanattan gelen Saracchi kaleye vurdu top savunmadan döndü
26.dakikada orta alandan topu taşıyan Ömer Bayram ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti
GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 33.dakikada bir anda sol çaprazda topu önünde bulan Emre Akbaba şutun çekti kaleci Mert topu çıkardı
37.dakikada sol kanattan Clichy bindirme yaptı ortasını kale sahasına yaptı ancak Galatasaray savunması topu çıkardı
SARI KART 41.dakikada rakibine faul yapan Mahmut hakemden sarı kart gördü. Mahmut böylece cezalı duruma düştü
42.dakikada sol kanattan Saracchi geldi ortasını yaptı savunma topu kaleciye kazandırdı
İlk yarının son anlarında Saracchi ceza sahası dışından vurdu kaleci Mert topu kornere çeldi
İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Başakşehir devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Robinho çıktı yerine Demba Ba girdi
BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 49.dakikada sol kanattan Clichy geldi yerden ortaladı kale sahasında uygun durumda Demba Ba vurdu top auta gitti
GOL! 51.dakikada Başakşehir'in Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti
Galatasaray'da Lemina sakatlandı! Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Lemina çıktı yerine Emin Bayram oyuna girdi
56.dakikada sağ çaprazdan Linnes geldi yerden şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı
64.dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan gelen topu çizgide Demba Ba çevirdi ancak Aleksic topa yetişemedi ve savunma topu uzaklaştırdı
GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 66.dakikada orta alanda gelen Onyekuru uygun durumda şutu çekti kaleci Mert topu çıkardı
GOL! 67.dakikada Galatasaray beraberlik golünü Emre Akbaba ile buldu
SARI KART 70.dakikada rakibine faul yapan İrfan Can hakemden sarı kart gördü
72.dakikada ceza sahası dışında Feghouli vurdu top savunmadan sekip auta gitti
SARI KART 74.dakikada Başakşehir takımında hakeme itiraz eden Visca sarı kart gördü
75.dakikada serbest vuruşu Seri kullandı şutu barajdan döndü, seken topu yine Seri aldı yerden şutu auta gitti
Galatasaray'da Linnes de sakatlandı! 79.dakikada Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Linnes çıktı yerine Şener oyuna girdi
GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 83.dakikada savunmanın arkasına sarkan Onyekuru vuruşunu yaptı kaleci Mert son anda topu kornere çeldi
KIRMIZI KART 85.dakikada Başakşehir takımında Visca yaptığı faul sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı
87.dakikada sol kanattan Emre Akbaba ortaladı savunma topu çıkardı
SARI KART 88.dakikada Başakşehir takımında hakeme Crivelli sarı kart gördü
Maçın sonuna en az+6 dakika ilave edildi
Maçın sonlarında önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Stat: Fatih Terim Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık,Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.
Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.
Goller: Aleksic (Başakşehir), Emre Akbaba(Galatasaray)
Sarı kartlar: Aleksic,Mahmut Tekdemir,Visca,Crivelli,Gulbrandsen (Başakşehir), Saracchi (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Visca (Başakşehir)
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