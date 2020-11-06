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ÖZET | Milan - Lille maç sonucu: 0-3

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 06.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşmada 3 gol atan Yusuf Yazıcı tarih yazdı. Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci hat-trick'ini yapan milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Lille grapta 7 puanla lider, Milan ise 6 puanla bir basamak geride kaldı. 26 Kasım Perşembe günü iki takım Fransa'da kozlarını paylaşacak.

ÖZET | Milan - Lille maç sonucu: 0-3

Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu.

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Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

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Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı maçta son sözü söyledi ve farkı 3'e yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

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Bu sonuçla Lille, bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken H Grubu'nda puanını 7'yer çıkardı ve liderliğe yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı. Lille ile Milan, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 26 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.

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