ÖZET | Milan - Lille maç sonucu: 0-3

Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı maçta son sözü söyledi ve farkı 3'e yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Lille, bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken H Grubu'nda puanını 7'yer çıkardı ve liderliğe yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı. Lille ile Milan, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 26 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.



