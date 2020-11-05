ÖZET | Sivasspor - Qarabag: 2-0

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Qarabağ karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla temsilcimiz Demir Grup Sivasspor oldu. Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor puanını 3 yaptı. Qaraba henüz puanla tanışamadı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Qarabağ ile Demir Grup Sivasspor, 26 Kasım'da Azerbaycan'da karşılaşacak. SİVASSPOR - QARABAG MAÇ ÖZETİ 1' Hakemin ilk düdüğü ile mücadele başladı... 3' İlk şut Sivasspor'dan geldi. Ninga'nın ters kanada gönderdiği pasla sağ çaprazda topu alan Erdoğan'ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 5' Sivasspor bugün rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Takımın önemli isimlerinden Gradel ve Kayode kenarda, geçen hafta kırmızı kart gören Camara ise kadroda yok. 7' Qarabağ akınında Owusu topla birlikte ceza alanına sokulmak istedi, Robin Yalçın kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

8' Sivasspor ataklarını daha çok sol kanattan geliştirme çabasında ancak şu ana dek Uğur ve Ninga o kanatta etkili bir pozisyon üretemedi. 10' GOL! CANER ATTI! Sağ kanattan Faycal Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanının önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa yere doğru bir vuruş yaptı, seken top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti: 1-0 15' Orta alandan hızlı atağa çıkmak isteyen Qarabağ'da Andrade, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Uğur'u uyardı. 16' İki takım da oldukça mücadeleci bir görüntü çizdi şu ana dek. İkili mücadeleler oldukça sert geçiyor. 22' Sivasspor savunmada kaptığı topla hızlı atağa çıktı. Sol kanattan topu iyi taşıyan Ninga etkili bir orta yapamayınca top doğrudan taca gitti. 23' Sivasspor yeniden önde baskı kurmaya başladı. Ancak kapılan toplar sonrası ilerideki oyuncuları topla buluşturmada sorun yaşıyoruz. 30' BİR ŞUT! Qarabağ atağında Ozobic'ten pası alan Owusu ceza yayının gerisine doğru pasını çıkardı, Guerrier'nin gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

33' Qarabağ tehlikeli bir pozisyon yakalayabilirdi. Sol kanattan ceza alanına giren Zoubir son çizgiden ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Matic vuruşunu yapmak üzereyken Sivasspor savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi. 35' Sivasspor golü bulduğu kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Faycal Fajr'ın ortasına kale alanında Ninga kafayı vurdu ancak etkili olamadı, yandan aut... 37' MUTLAK GOL KAÇTI! Rakip yarı alanın ortasında Yatabare'den pası alan Ninga, Huseynov'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza alanına girerken yaptığı vuruşta çerçeveyi tutturamadı. 40' İLGİNÇ AN! Sivasspor çok adamla etkili geldi. Sol kanattan Ninga'nın içeriye doldurduğu topta kaleci boşa çıkarken Huseynov'un ters vuruşu sonrası Erdoğan arka direkte kafayı vurdu, savunma çizginin önünden topu çıkardı. 41' Sivasspor'da Faycal Fajr, kalecinin önde olduğunu görünce orta sahadan kaleyi denedi ancak top yerden gidince kaleci Magomedaliyev zorlanmadan kontrol etti.

43' Savunma arkasına doğru gönderilen yüksek topla ceza alanına sokulan Ninga topu kontrol etmek isterken eline çarpınca önemli bir atak son buldu. DEVRE ARASI Temsilcimiz Sivasspor, Qarabağ karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor. 45' Sivas'ta ikinci yarı başladı! 48' Faycal Fajr'ın pasıyla Uğur sol kanattan hareketlendi ancak istediği kontrolü yapamayınca top kalecide kaldı. 49' Qarabağ'ın atak geliştirmek istediği anlarda Mahir Emreli'nin Hakan Arslan'a faulü sonrası top yeniden Sivasspor'a geçti. 50' Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan Medvedev hücuma çıkmak istedi ancak onun yetişemediği top doğrudan auta çıktı. 56' Qarabağ, Sivasspor yarı alanında boşluk bulmaya çalışıyor ancak temsilcimiz hem orta alanda hem de savunmada oldukça dikkatli. 57' Sivasspor'da Max Gradel ve Kayode oyuna girmek üzere kenara geldiler. Rıza Çalımbay birazdan ilk değişikliklerini yapacak. 59' Maçta son yarım saatlik dilime Sivasspor'un üstünlüğüyle giriliyor. 63' Sivasspor'da Faycal Fajr itirazları sonrası sarı kart gördü.

65' SAMASSA ÇIKARDI! Owusu'yla duvar pası yapan Mahir Emreli ceza alanı dışından, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi. 67' Mahir bu kez sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, ceza alanı içindeki Owusu'dan önce Sivasspor savunması kafayla topu uzaklaştırdı. 70' MÜTHİŞ POZİSYON! Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topa ön direkteki Kayode dönerek müthiş vurdu, kaleci Magomedaliyev aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere yolladı. 73' Sivasspor ani atağında sağ kanattan çok iyi hareketlenen Yasin Öztekin oyunun yönünü ters kanada çevirdi ancak orada Max Gradel topu eliyle kontrol edince tehlike büyümeden sonlandı. 74' Mahir Emreli, Qarabağ hücumuna hareket getirdi. Mahir bu kez sağ kanattan topu içeriye doldurdu, Owusu'nun hareketlendiği topu Samassa çıktı ve aldı. 86' DİREKTEN DÖNDÜ! Faycal Fajr'ın kaldırdığı topla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin ceza alanına yerden pasını çıkardı, kaleciyi geçen topa arka tarafta Kayode dokundu ancak direği geçemedi.