ÖZET | Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sivasspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol pozisyonu yaratmakta güçlük çektiği maçta savunma performansları öne çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Trabzonspor 56 puana yükselirken şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp aldı, son 4 maçında 7 puan kaybetmiş oldu.

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Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

13' Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17' Sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.