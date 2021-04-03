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ÖZET | Sivasspor 0-0 Trabzonspor

03.04.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32 haftasında Trabzonspor zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0 berabere ayrıldı. Sivasspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sivasspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol pozisyonu yaratmakta güçlük çektiği maçta savunma performansları öne çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Trabzonspor 56 puana yükselirken şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp aldı, son 4 maçında 7 puan kaybetmiş oldu.

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Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

13' Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17' Sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25' Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33' Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

51' Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58' Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3' Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı, Ekuban

Sarı kart: Dk. 34 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hoca sen takıma mı çalışıyorsun,takım mı sana çalışıyor,bir puan bizim ne işimize yarayacak.gradel i,boyd u kaçırırım,yenilirsem her şey tersine döner diye son on dk,ya kadar takımı salmıyorsun.e pozisyona girdik,uzaktan taş atarak bir iki kafa yarabiliyorsun,şu adamları bir 50 nc nin kasasına doldur kavgaya götür bakalım ne oluyor.geçen senenin en iyi on numarası sende,nwakeme,ekuban sende,yunus u aldılar,defansın iyi,kalecin var,ne istiyosun daha ya.üç kişiyle atak ya,kimsenin aklına gelmez.68 de parmak pası atıyor direk çakılıyor,halbuki ekuban dan sonraki tek adam.bu adam niye gitmiyor.

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