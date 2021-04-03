ÖZET | Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sivasspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol pozisyonu yaratmakta güçlük çektiği maçta savunma performansları öne çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Trabzonspor 56 puana yükselirken şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp aldı, son 4 maçında 7 puan kaybetmiş oldu.
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Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
13' Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
17' Sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
25' Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33' Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
45' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.
51' Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
58' Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
90+3' Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Gradel, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı, Ekuban
Sarı kart: Dk. 34 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
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