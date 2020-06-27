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ÖZET | Trabzonspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2020 22:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Ankaragücü ile evinde 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Bordo mavilerler Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Sörloth'tan geldi. Ankaragücü'nün golünü 63. dakikada Gerson Rodrigues penaltından kaydetti

Bu galibiyetle Trabzonpsor puanını 58'e yükseltti. Ankaragücü puanını 25 yaptı.

TRABZONSPOR'DA PEREİRA VE EKUBAN ŞOKU

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

JOAO PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

  • dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

  • dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

    • Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

    MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay, Lobjanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill

    Gol: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)


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