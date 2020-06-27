ÖZET | Trabzonspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Bordo mavilerler Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Sörloth'tan geldi. Ankaragücü'nün golünü 63. dakikada Gerson Rodrigues penaltından kaydetti
Bu galibiyetle Trabzonpsor puanını 58'e yükseltti. Ankaragücü puanını 25 yaptı.
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay, Lobjanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill
Gol: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
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