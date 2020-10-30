ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım arasında ligde yapılan 22 maçın 10'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Bu akşam yine karşılaşan iki takımın mücadelesi sıkı bir rekabete sahne oldu. Kasımpaşa son dakikalarda attığı gollerle maçı 4-3 kazanmayı bildi. MAÇ ÖZETİ 1' Karşılaşma başladı... 3' Karşılaşmanın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz. 4' İki takım da maçın başında kontrollü bir görüntü sergiliyor. 6' Top Trabzonspor'dayken Kasımpaşa'nın ön alan baskısı var. MAÇTA İLK GOL GELDİ! 7' KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ! Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu. 8' Golde savunma önünü boş bırakan Trabzonspor'un büyük hatası vardı. 9' Kasımpaşa golün ardından da rakip yarı sahadaki üstünlüğünü sürdürüyor. 11' Varga'nın sol kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunmasında Edgar Ie uzaklaştırdı. 12' Kasımpaşa kanatlardan etkili geliyor. 14' Şu ana dek Kasımpaşa'nın %70'lik topla oynama üstünlüğü var.

16' Trabzonspor'da Serkan'ın savunma arkasına yolladığı ara pasını Tarkan kesti. 17' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta gitti. 19' Trabzonspor, Kasımpaşa'nın ön alan baskısı karşısında geriden oyun kurmakta büyük güçlük çekiyor. 20' Şu ana dek Trabzonspor'un isabetli şutu yok. EŞİTLİK SAĞLANDI! 23' TRABZONSPOR SKORA DENGE GETİRDİ! Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Serkan Asan'ın gelişine vuruşu köşeden ağları buldu. 24' Trabzonspor'da Marlon'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ramazan'ın kucağında kaldı. 26' Kasımpaşa geriye çekildiğinde beşli bir savunma hattıyla rakibini karşılıyor. 27' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten dışarı gitti. 29' Kasımpaşa savunmasının merkezinde stoper orijinli oyuncular olmadığı için Trabzonspor'un hücumcularını o bölgede kolay topla buluşturabiliyorlar. Gol de bu şekilde gelmişti. TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ! 30' TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ! Ceza yayı üzerinde bomboş topla buluşan Nwakaeme'nin sağ köşeye vuruşu ağları havalandırdı.

31' Trabzonspor ikinci isabetli şutunda ikinci golünü buldu. 35' KASIMPAŞA GOLE YAKLAŞTI! Tirpan'ın ara pasında savunma arkasına sızan Yusuf Erdoğan'ın tek vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 36' KASIMPAŞA'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolü kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol edebildi. FARK 2'YE ÇIKTI! 37' TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Sol kanattan içe kat eden Nwakaeme'nin dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu. 38' Nwakaeme böylece kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. KASIMPAŞA PES ETMİYOR! 40' BİR GOL DE KASIMPAŞA'DAN! Kamil Ahmet'ten topu çalan Yusuf Erdoğan, kaleci Uğurcan'ı da geçip topu ağlarla buluşturdu. 41' Trabzonspor'un geriden çıkarken yaptığı top kaybı kalesinde gol görmesine neden oldu. 45' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi. İLK YARI BİTTİ | Trabzonspor 3 - 2 Kasımpaşa 47' Kasımpaşa'da Koita'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti. 48' Kasımpaşa'da Koita'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic iyi bir vuruş yapamadı ve şutu farklı şekilde dışarı gitti.

49' Kasımpaşa'da Hodzic, oyuna Koita'nın girmesiyle sol kanada geçti. 50' İkinci yarıya Kasımpaşa daha baskılı başladı. 52' Kasımpaşa'da Hodzic'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Yusuf Erdoğan kafa vurmayı denedi, ama başaramayınca top auta gitti. PENALTI! 55' PENALTI! Hodzic'in Serkan tarafından ceza sahasında düşürülmesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı. 57' PENALTI KAÇTI! Topun başına geçiren Aytaç Kara'nın vuruşunu kaleci Uğurcan köşeden çıkardı! 59' Bu dakikalarda orta sahalar yine çok kolay geçilmeye başlandı. 63' KASIMPAŞA'DAN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hodzic'in vuruşu üstten dışarı gitti. 69' Kasımpaşa'da Hodzic'in ceza sahasının solundan çektiği şutunu Uğurcan kurtardı. 74' KASIMPAŞA'DAN TEHLİKE! Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Koita kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. 78' KASIMPAŞA'DAN TEHLİKE! Koita'nın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. 81' Kasımpaşa'da Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.