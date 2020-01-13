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  4. Özkan çiftinden, gazetecilere pastalı kutlama

Özkan çiftinden, gazetecilere pastalı kutlama

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.

Özkan çiftinden, gazetecilere pastalı kutlama

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özlenen Özkan ve aynı bölümde öğretim üyesi olan eşi Prof.Dr. Ömer Özkan, 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü, gazetecilerle pasta keserek kutladı.
Yaptığı yüz, kadavradan ilk rahim, kompozit doku nakilleriyle Türkiye ve dünyada adını duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özlenen Özkan ve aynı bölümün öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, gazetecilerle bir araya geldi.
Özkan Çifti, yoğun geçen haftalarından dolayı gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Hastane toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte gazeteciler, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.
Prof.Dr. Özkan, yıllardır kendilerini gece gündüz takip eden gazetecilerin özel gününü kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydetti.
Prof.Dr. Ömer Özkan, her türlü zor şartlarda kamu adına görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

Özkan çiftinden, gazetecilere pastalı kutlama

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