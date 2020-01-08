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  4. Özlem Çerçioğlu çocukların kar özlemini giderdi

Özlem Çerçioğlu çocukların kar özlemini giderdi

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kar yağışının nadir gözüktüğü Aydın Efeler’de, Kocagür İlköğretim Okulu’nda güneşli bir günde büyük kar sevinci yaşandı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu birçoğu daha önce hiç kar görmemiş çocuklara kamyonlarla kar jestinde bulundu.

Kar yağışının nadir gözüktüğü Aydın Efeler’de, Kocagür İlköğretim Okulu’nda güneşli bir günde büyük kar sevinci yaşandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu birçoğu daha önce hiç kar görmemiş çocuklara kamyonlarla kar jestinde bulundu. Çocuklar, Aydın’ın yüksek dağlarında görüp büyüklerinden dinledikleri karla öğretmenleriyle birlikte diledikleri gibi oynanıp Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
“Hiç kar görmemiştik, çok mutluyuz”
Okulun öğrencilerinden Şadiye Haykır, "Bu bölge alçakta olduğu için buradaki çocuklar kar göremiyor. Ben de arkadaşlarım da şimdiye kadar hiç kar görmemiştik. Yaşanan heyecanı siz de görebilirsiniz. Çoğu arkadaşlarımın kar yağan yerlere gitmeye imkânı yok. Çok eğleniyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz. Bunun yanında bizlere Ankara gezisi düzenlediği için de minnettarız" dedi.
Okulda eğitim gören Dilber ise, duygularını "Daha önce hiç kar görmemiştik, Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde kar gördük. Bugün çok eğlendik. Okuldaki herkes kar geldiği için çok mutlu oldu. Karla oynamayı çok sevdik. Her gün kar olsa oynarız" şeklinde ifade etti.
Bir başka öğrenci Sıla Gülfidan da "Bugün okulumuza kar geldi. Bugün arkadaşlarımızla çok inandık. Gelene kadar okulumuza kar geleceğine inanmıyorduk. Şu anda zil çaldı ama ben derse girmeyip karla oynamak istiyorum" dedi.
Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı ise, "Öncelikle bu imkânı, bu etkinliği bize sağladığı için Özlem Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı karla oynamaları için tehlikesi var diye Paşa Yaylası’na götüremiyoruz. Özlem Başkanımıza bir telefon edip ’Biz Paşa Yaylası’na gidemiyoruz, ama bize Paşa Yaylası’nı getirir misiniz’ dedik ve Özlem Başkanımız bu talebimizi hemen yerine getirdi. Onun sayesinde çocuklarımız kar gördü" şeklinde konuştu.
Eğitime katkı sağlamak, çocukları okulu sevdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Akrancı "Dezavantajlı bölgedeki çocukları sevindirmek çok güzel bir duygu. Özlem Başkan’ın sadece okulumda değil mahallemde birçok hizmetleri var. Allah razı olsun" dedi.
Okula kar geleceğini duyunca çocuğuyla birlikte oynamak için okula gelen Fadime Bozyiğit, "Çok güzel oldu. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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