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Öztürk, "Alaplı Devlet Hastanesi 100 yataklı olsun"

21.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Öztürk, "Alaplı Devlet Hastanesi 100 yataklı olsun"

Alaplı Devlet Hastanesi’nin kapasite artırımı hakkında açıklamada bulunan eski TSO Başkanı ve önceki dönem Alaplı AK Parti İlçe Başkan adayı İsmail Öztürk; yapılacak olan 50 yataklı hastanenin önümüzdeki 20 yıl sonra yeterli gelmeyeceğini ve 100 yataklı kapasiteye çıkarılması yönünde değerlendirmede bulundu.İlçede özlemle beklenen Alaplı Devlet Hastanesinin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, Alaplı OSB, ahşap yatçılık ve projelerinin hayata geçmesi ile birlikte artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamakta hastanenin yetersiz kalabileceğini ifade etti.

Alaplı Devlet Hastanesi’nin kapasite artırımı hakkında açıklamada bulunan eski TSO Başkanı ve önceki dönem Alaplı AK Parti İlçe Başkan adayı İsmail Öztürk; yapılacak olan 50 yataklı hastanenin önümüzdeki 20 yıl sonra yeterli gelmeyeceğini ve 100 yataklı kapasiteye çıkarılması yönünde değerlendirmede bulundu.
İlçede özlemle beklenen Alaplı Devlet Hastanesinin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, Alaplı OSB, ahşap yatçılık ve projelerinin hayata geçmesi ile birlikte artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamakta hastanenin yetersiz kalabileceğini ifade etti. Öztürk, fırsat varken ilave atılarak bir kat ile kapasitenin arttırılabileceğini söyledi. Öztürk, "Ayrıca yeni devlet hastanesi hizmet vermeye başladığında şimdiki Hastane yerleşkesinde bulunan binalarında çocuk kreşi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlık ve 112 acil Komuta merkezi bir arada olması yönünde değerlendirilebilir" dedi. Öztürk, "Alaplı Devlet Hastanesinin bulunduğu civarda birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek başka bir alan bulunmamaktadır. Bu nedenle Eski Alaplı Devlet Hastanesinin yerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kurulması durumunda başta Ereğli’nin yükünü hizmette hafifleyeceği yönünde hizmet verecektir. Sağlık Bakanlığı tarafında verilen bu karara bağlı kalınması Sağlık Bakanlığı teknik ekiplerinin verecekleri karar neticesinde hastane yerleşkesinin içinde barındıracağı,112 Komuta merkezi ,Toplum Sağlık merkezin kendi sağlık birimlerine taşındığı zaman Devletimiz sağlık yönünde tasarruf sağlamış olacaktır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başta olmak üzere sağlık ile ilgili ihtiyaç duyulan başka birimlerinde olacağı bir sağlık kampusunun kurulması için ilgili tüm yetkilileri göreve Hizmet etmek isteyen herkesi de destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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