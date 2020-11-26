YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Özvatan çiçek balı tescillendi

Özvatan çiçek balı tescillendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

2018 yılında Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Özvatan’da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi" projesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna “Özvatan Çiçek Balı” için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

2018 yılında Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Özvatan’da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi" projesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna “Özvatan Çiçek Balı” için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici ile beraber yapılan iki buçuk yıllık çalışma sonuçlarını verdi. Yapılan çalışmaların ardından “Özvatan Çiçek Balı” coğrafi İşareti 593 tescil numaralı menşe adıyla tescil edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:30
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.