Padişaha hediye taşınan Karamürsel sepetinden pazar arabası yapıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, baba mesleği Karamürsel sepeti imalatını devam ettiren Mehmet Ali Koygun'un, son dönemde genişlettiği ürün yelpazesinde bulunan beşiklerden sonra ürettiği pazar arabaları da ilgi görüyor.

Mehmet Ali Koygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamürsel sepetinin hikayesinin ve ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, sepetin ilk olarak Sultan Abdülaziz'e hediye götürülmesiyle üne kavuştuğunu söyledi.

Koygun, imalatta "şah kestane çubuğu" denilen kestane ağacının dallarını kullandığını, bu ağacın çok dayanıklı ve sağlam olduğunu anlatarak, "Sepetin kendisi ufaktır, küçüktür ama içi çok meyve alır, eşya alır. Bundan dolayı Karamürsel sepetine kullandığımız malzemeden pazar arabası yaptık." diye konuştu.

Üç nesildir bu işi yaptıklarını ve babasının bu mesleği ustasından öğrendiğini aktaran Koygun, o devirde plastik kaplar, torbalar, poşetler olmadığından meyvelerin sepete toplandığını ve bu şekilde taşındığını kaydetti.

Baba mesleğini sürdürdüğünü dile getiren Koygun, "Babamdan miras kaldığı için bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Karamürsel sepeti unutulmasın diye bu mesleği devam ettiriyorum. Eskiden insanlar pazara sepetle çıkardı. Şimdi sepetlerin yerine plastik torbalar geldiği için Karamürsel sepeti, dekor ve süs eşyası olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.