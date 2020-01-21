YURTHABER
  4. Paket servisi yapan genç ölümden döndü

Paket servisi yapan genç ölümden döndü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında paket servisçi genç ölümden döndü.Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratlı’nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi.

Paket servisi yapan genç ölümden döndü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında paket servisçi genç ölümden döndü.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratlı’nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa T. idaresindeki 59 ND 838 plakalı otomobil, ara yola dönmek isterken karşıdan gelen Kerem T. yönetimindeki paket servis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapıldıktan sonra yaralı Kerem T., Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Otomobilde ve motosiklette hafif maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralının ayak bileğinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Paket servisi yapan genç ölümden döndü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Tekirdağ’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralıTekirdağ’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Çorlu’nun tek ormanlık bölgesi yaşamaya devam edecekÇorlu’nun tek ormanlık bölgesi yaşamaya devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:23
Öğle
13:26
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:43

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Gürkan Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.