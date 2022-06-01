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Pakistan Başbakanı Şerif, Anıtkabir'i ziyaret etti

01.06.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı Şerif, Anıtkabir'i ziyaret etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Şerif, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Şerif'e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif eşlik etti.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şerif, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu ve 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan büyük Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Onun karizmatik ve ilham verici liderliğinde her şeye göğüs geren Türk milleti, işgalcileri yenerek vatanından kovmuş ve böylece ülkenin bağımsızlığını korumuştur.

Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkler için değil, tüm özgürlük seven insanlar için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hayatı, yenilmez bir ruhun, açıklığın ve amacın gücünün yerini hiçbir şeyin tutamayacağına dair bir derstir."

Pakistan Başbakanı Şerif, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Şerif, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Pakistan Başbakanı Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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