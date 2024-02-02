YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ‘Palalı Sabri’ adıyla bilinen Sabri Çelebi’nin silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

‘Palalı Sabri’ adıyla bilinen Sabri Çelebi’nin silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

İHA İHA
02.02.2024 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı ’Palalı Sabri’ adıyla tanınan Sabri Çelebi, dün gece Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün gece 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu. Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk attı. Kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. O anda saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye ateş etti. Ağır yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürülürken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çelebi’nin aracıyla geçtiği esnada tartıştığı kişiler tarafından silah ile vurulduğu görülüyor.
Polis ekipleri, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sabri Çelebi’yi silahla vuran saldırgan ve yanındakilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandıOsmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olduAmasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandıAranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Günay eczanesi
Fatih
Uysal eczanesi
Sariyer
Esra eczanesi
Kadikoy
Aydemir eczanesi
Atasehir
Zeren eczanesi
Uskudar
Atakent hülya eczanesi
Kucukcekmece
Çakmak eczanesi
Umraniye
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.