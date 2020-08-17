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Palamut sezonu heyecanı

SİNOP HABERLERİ  | 17.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

Sinop balıkçı esnafı denizdeki palamut yoğunluğundan memnun.15 Nisan’da başlayıp 15 Ağustos tarihinde sona eren denizlerde çapari ile avcılık yasağının ardından serbestliğin ilk gününde denize açılan Sinoplu balıkçılar çok sayıda palamut avladı.

Palamut sezonu heyecanı

Sinop balıkçı esnafı denizdeki palamut yoğunluğundan memnun.
15 Nisan’da başlayıp 15 Ağustos tarihinde sona eren denizlerde çapari ile avcılık yasağının ardından serbestliğin ilk gününde denize açılan Sinoplu balıkçılar çok sayıda palamut avladı. Sezonun açılmasıyla birlikte balıkçıların yüzü güldü. Balıkçılar bolluk içinde bir sezon geçeceği sinyalini verdi. Konu ile ilgili Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Aslan (32), "Sezon bu sene iyi başladı. İnşallah palamut bol olacak. Şu anki görüntüler olta balıkçılarının yakaladığı balıklar güzel. İnşallah sezonun bereketli geçmesini bekliyoruz. Palamut boyu normalde 25 cm ve üzere olmalı. Bizimkiler ise şu anda 26-30 cm uzunluklarında. Boyunu kurtarıyor. Yani standartlara uygun. Eylülden itibaren inşallah tam manasıyla sezona start verip bereketli bir kış geçmesini diliyoruz" dedi.

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