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Palandöken Belediyesi Ekipleri bayram boyunca sahadaydı

ERZURUM HABERLERİ  | 04.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

4 günlük Kurban Bayramı süresince, Palandöken Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek adına yoğun mesai harcadı.Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik işleri, PALTİM ve Zabıta personeli Kurban Bayramı boyunca sahada koordineli bir şekilde çalıştı.

4 günlük Kurban Bayramı süresince, Palandöken Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek adına yoğun mesai harcadı.
Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik işleri, PALTİM ve Zabıta personeli Kurban Bayramı boyunca sahada koordineli bir şekilde çalıştı. Denetimlerin aralıksız sürdüğü bayramda, Kurban kesim alanlarında oluşan kurban atıklarına müdahale edildi, Atık toplanılan bölgeler yıkanarak dezenfekte edildi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın talimatıyla, 24 saat esasıyla hizmet veren belediye ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluğa geçit vermedi.
Maske Dağıtıldı, El Dezenfektanı Uygulandı
Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) Bayram namazından önce cemaate maske dağıtımıyla birlikte, el dezenfektanı uygulayarak mesaiye başladı. PALTİM Bayram süresince faaliyetlerini sürdürerek, takdir topladı.
Kurban Atıklarına Anında Müdahale
Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de sahada koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında; Kurban atıklarına anında müdahale etti. Atık toplanılan bölgeleri köpüklü suyla yıkayan ekipler, dezenfekte faaliyeti yürüttü.
Zabıta Sürekli Denetim Halinde Oldu
Kurban Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek adına yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri ise, ilçe sakinlerinin rahatı, huzur ve güvenliği için sahada sürekli denetim halinde oldu. Ekipler, maske ve fiziki mesafe kontrolüyle birlikte, vatandaşlara el dezenfektanı uygulamayı da ihmal etmedi.
Palandökenlilere Teşekkür
Temizliğin inanç gereği olduğu, bu noktada gösterilen hassasiyetin müminin baş görevi bulunduğunu kaydeden Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, ilçe halkının bayram kapsamında gösterdiği dikkatin her türlü takdire layık olarak görüldüğünü belirterek, Palandökenlilere teşekkür etti. Başkan Sunar, Temizlik, Maske ve Mesafe ile kaydedilen hassasiyet üçlemesinden taviz vermediklerinin altını çizerek, Vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti. Sunar, “Geride bıraktığımız Kurban Bayramı, COVİD -19 nedeniyle çok daha dikkat ve hassasiyet göstermemiz gereken bir bayramdı. İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla hizmet verdik. Büyük bir dikkat ve hassasiyet içerisinde vatandaşlarımızın emrinde olduk. İlçemizde herhangi bir olumsuzluğa geçit vermedik. Vatandaşlarımız da çevre temizliğine dikkat gösterdi, belediyemize destek oldular. Minnettarız” dedi.

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