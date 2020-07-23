YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği

Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Çevre hassasiyetimiz, temizliği imanın yarısı, insanı en şereflisi olarak kabul eden inancımızın gereğidir.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Çevre hassasiyetimiz, temizliği imanın yarısı, insanı en şereflisi olarak kabul eden inancımızın gereğidir. Bu noktada kaydettiğimiz dikkat Covid-19 sürecindeki mücadelede de başarıyı getirmiştir. Amacımız Palandöken’i adı gibi daim temiz tutmaktır” dedi.
Önce insan ve önce insan sağlığı ilkesiyle hareket eden Palandöken Belediyesi, ilçede haşere ve sineklerin üreme potansiyelinin yüksek görüldüğü alanlarda titiz bir çalışma yürütüyor. İlçede merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama faaliyetleri yürüten Palandöken Belediyesi, vatandaşların çok daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri için hassasiyet gösteriyor.
“Önceliğimiz insan ve insan sağlığı”
Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelede etkin bir görev üstlendik. Önemli faaliyetlerde bulunduk. İlçemizde dezenfekte yapmadığımız nokta bırakmadık. Korona virüs illeti hayatımızdan çıkana dek faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarımız özellikle toplu yaşam alanlarına öncelik vererek ilçemizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önce insan ve önce insan sağlığı ilkesinden hareketle bu çalışmaları yürütüyoruz. Haşere ve sineklere karşı da mücadelemiz bu anlayış çerçevesinde devam ediyor. İlçemiz merkezi ve kırsal mahallelerinde ilaçlama faaliyeti yürütüyoruz. İlçe sakinlerimizin çok daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için Palandöken Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız” diye konuştu
Palandöken’in aynı zamanda bir turizm ilçesi olduğu, bu sebeple bir özellik ve farklılık da gösterdiğine değinen Başkan Sunar, “Erzurum’un vitrini olan Palandöken’i doğru, özgün ve güzel göstermek yalnız bizim değil aynı zamanda yaşayanlarının da görevidir. İlçe halkına çevre konusunda ortaya koydukları titizlikten dolayı müteşekkiriz” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Pelin Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.