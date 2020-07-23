Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Çevre hassasiyetimiz, temizliği imanın yarısı, insanı en şereflisi olarak kabul eden inancımızın gereğidir. Bu noktada kaydettiğimiz dikkat Covid-19 sürecindeki mücadelede de başarıyı getirmiştir. Amacımız Palandöken’i adı gibi daim temiz tutmaktır” dedi.

Önce insan ve önce insan sağlığı ilkesiyle hareket eden Palandöken Belediyesi, ilçede haşere ve sineklerin üreme potansiyelinin yüksek görüldüğü alanlarda titiz bir çalışma yürütüyor. İlçede merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama faaliyetleri yürüten Palandöken Belediyesi, vatandaşların çok daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri için hassasiyet gösteriyor.

“Önceliğimiz insan ve insan sağlığı”

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelede etkin bir görev üstlendik. Önemli faaliyetlerde bulunduk. İlçemizde dezenfekte yapmadığımız nokta bırakmadık. Korona virüs illeti hayatımızdan çıkana dek faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarımız özellikle toplu yaşam alanlarına öncelik vererek ilçemizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önce insan ve önce insan sağlığı ilkesinden hareketle bu çalışmaları yürütüyoruz. Haşere ve sineklere karşı da mücadelemiz bu anlayış çerçevesinde devam ediyor. İlçemiz merkezi ve kırsal mahallelerinde ilaçlama faaliyeti yürütüyoruz. İlçe sakinlerimizin çok daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için Palandöken Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız” diye konuştu

Palandöken’in aynı zamanda bir turizm ilçesi olduğu, bu sebeple bir özellik ve farklılık da gösterdiğine değinen Başkan Sunar, “Erzurum’un vitrini olan Palandöken’i doğru, özgün ve güzel göstermek yalnız bizim değil aynı zamanda yaşayanlarının da görevidir. İlçe halkına çevre konusunda ortaya koydukları titizlikten dolayı müteşekkiriz” açıklamasında bulundu.

