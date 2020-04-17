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Palandöken Belediyesi’nden Maske üretimi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadelede en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi için Palandöken Belediyesi harekete geçti.

Koronavirüs ile mücadelede en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi için Palandöken Belediyesi harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’ndeki atölyelerde yılların verdiği deneyimle maske üreten Palandöken Belediyesi, ürünleri bölgesindeki vatandaşlarla paylaşıyor.
MASKE ÜRETİMİ
5 bin maske üretiminin gerçekleştirildiği kültür merkezinde 8 kişilik ekip, taleplere yetişebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, maske üretimine yoğunlaşan ekibine teşekkür ederek, yaptıkları işin ehemmiyetine vurgu yaptı.
MÜCADELE SÜRECİ
Başkan Sunar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen corona-19’la mücadele sürecinde Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşım ve Cumhurbaşkanlığınca öngörülen program dahilinde katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Palandöken Belediyesi olarak ilçede önemli çalışmalara imza attık. Bugün de maske üretimiyle süreçte verilen mücadeleye katkı sağlıyoruz. Bu ateşe bir su serpme adına Palandöken Belediyesi olarak bizlerde elimizden geleni yapıyoruz.” dedi
‘GURUR DUYUYORUZ’
Türkiye’nin corona-19’la mücadelede küresel boyutlu bir başarı gösterdiğini, çağdaş ve sağlam sağlık altyapısıyla, mücadelede gerekli tüm ekipmanların üretiminde gıpta edilir bir düzeyde bulunduğunu belirten Sunar, “Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır.” dedi
BİRLİK VE BERABERLİK
Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, dünya düzeyinde örnek ve emsalsiz bir mücadele verildiğini, ülke içinde olduğu gibi, yeryüzündeki mazlum milletlere ve talepte bulunan diğer ülkelere de yardım eli uzatıldığını belirten Sunar, bu başarının temelinde birlik ve beraberlik ruhunun olduğunun altını çizdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına tüm Palandöken halkının uyacağından şüphesi bulunmadığını belirten Başkan Sunar, ‘Bir kez daha yineliyoruz: Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı, toplumun sağlığı için ‘Evde Kal Palandöken’ diyoruz. Vefa Sosyal Gruplarımız, yasaktan muaf tutulan ekiplerimizle sokağa çıkma yasağı sürecinde halkımızın emrinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. ‘ dedi.

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