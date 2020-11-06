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Palandöken Hastanesi diş polikliniği açılsın

ERZURUM HABERLERİ  | 06.11.2020 12:43 | Son Güncelleme

Erzurum’da çok sayıda vatandaş Palandöken Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diş Polikliniğinin tekrar hizmet vermesini istedi.Vatandaşlar pandemi nedeniyle hizmete ara verilen Palandöken Hastanesi Diş Polikliniğinin vatandaşa tekrar hizmet vermesini istediler.Dadaşkent’te bulunan diş polikliniğin açık olduğunu, Palandöken Hastanesi diş polikliniğinin neden kapalı olduğunu dile getiren vatandaşlar şöyle konuştular: “Palandöken Hastanesi’nin diş Polikliniğinden vatandaşlar olarak güzel hizmet alıyorduk.

Palandöken Hastanesi diş polikliniği açılsın

Erzurum’da çok sayıda vatandaş Palandöken Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diş Polikliniğinin tekrar hizmet vermesini istedi.
Vatandaşlar pandemi nedeniyle hizmete ara verilen Palandöken Hastanesi Diş Polikliniğinin vatandaşa tekrar hizmet vermesini istediler.
Dadaşkent’te bulunan diş polikliniğin açık olduğunu, Palandöken Hastanesi diş polikliniğinin neden kapalı olduğunu dile getiren vatandaşlar şöyle konuştular: “Palandöken Hastanesi’nin diş Polikliniğinden vatandaşlar olarak güzel hizmet alıyorduk. Özellikle Palandöken İlçesi’ne ve Yakutiye İlçesi’nin büyük bir kısmına yakındı. Yürüyerek gelip burada muayene olabiliyor, dişle ilgili sıkıntılarımızı gideriyorduk. Şu an kapalı olduğu için mağduriyet yaşıyoruz. Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir’den yardım istiyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Her yerde Pandemiden dolayı nasıl hizmet veriliyorsa Palandöken Hastanesi Diş Polikliniğinde de aynı şekilde hizmet verilebilir. Yetkililere sesleniyor, sorunumuzun çözüme ulaştırılmasını istiyoruz.”

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