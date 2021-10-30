Palandöken'in zirvesi yeniden beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kesimleri de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 9 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.



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