Pamukkale Avrupa’nın sağlık turizmi merkezi olacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İsviçre’nin Cenevre kentine giderek Pamukkale’yi tanıttı. Uluslararası İnsancıl Ağlar ve Ortaklıklar Haftası etkinlikleri kapsamında toplantı ve görüşmelere katılan ÖRKİ, önemli kurum ve kuruluşları da ziyaret etti.

Pamukkale’nin turizm konusunda bulunduğu noktadan daha iyi yerlere ulaşması ve termal turizmin merkezi olma yolunda hızla ilerlemesi için başkan Avni Örki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İsviçre’nin Cenevre kentine giderek, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SDC) tarafından Cenevre Konferans Merkezi’nde (CICG) düzenlenen Uluslararası İnsancıl Ağlar ve Ortaklıklar Haftası (HNPW) programına katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, önemli kurum ve kuruluşları da ziyaret etti.

Zürih Kültür Tanıtma Ataşesi ve Başkonsolosluğa ziyaret

Başkan Avni Örki, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi’yi makamında ziyaret etti. Zürih Kültür Tanıtma Ataşesi A. Senem Arslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Örki, Başkonsolos İpekçi ile görüşmelerinde Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin turizm potansiyeli konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı. Termal sağlık merkezi olma yolunda gerçekleştirdikleri önemli projelerden bahsederek, kendilerini Pamukkale’ye davet etti. Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi’de memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zürih Başkonsolosu İpekçi, Türkiye’nin adının Pamukkale gibi doğası ve tarihsel güzelliği ile bilinen bir kentin turizmine destek olabilmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.