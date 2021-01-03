Pamukkale Belediyesi kilit parke taşları ile sokakları kaplıyor

Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme projesi aralıksız devam ediyor. Çeşmebaşı Mahallesinde toprak olan sokaklar kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kilit parke taşı çalışmalarımızla mahallelerimiz yeni bir görünüme kavuşuyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt, Haytabey ve Eymir mahallelerinde toprak olan tüm sokak ve caddelere beton kilit parke taşı döşendi. 4 aydan bu yana devam eden proje kapsamında Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çeşmebaşı Mahallesinde kilit parke taşı olmayan tüm sokaklarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucu Çeşmebaşı Mahallesi sokak ve caddeleri yeni görünümüne kavuştu.

“Şimdi yollarımız çok iyi oldu”

Çeşmebaşı Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Alır, yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi’nin hizmetleri çok iyi. Önceden bizim sokak ve caddelerimiz topraktı, yağmur yağınca çamurdan gidemiyorduk. Ama şimdi yollarımız çok iyi oldu. Bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.