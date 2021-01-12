Pamukkale Belediyesi kursları yeniden açılıyor

Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kurslar yeniden açılıyor. Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı kurslarda çalışmalar 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden başlıyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından çeşitli dallarda düzenlenen ve halkın büyük ilgi gösterdiği kış dönemi kursları yeniden açılıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak 13 Kasım 2020 tarihinde çalışmalara başlanan halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, yabancı dil, işaret dili, diksiyon, ahşap boyama ve ebru kurslarına korona virüs tedbirleri çerçevesinde 1 hafta ara verilmişti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak Pamukkale Belediyesi Kış Dönemi kurslarının başlatılması kararlaştırıldı. Buna göre 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, işaret dili, diksiyon, ahşap boyama ve ebru kurslarında çalışmalar yeniden başlayacak. Kurslara 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar katılamazken, hafta içindeki tüm kurslar saat 20.00’ye kadar tamamlanacak. Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmalar yapılamayacak. Kursiyerler 444 92 20 numaralı telefonu arayarak Kültür İşleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekler.