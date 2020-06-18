YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesi LGS’nin yapılacağı okullarda dezenfekte etti

Pamukkale Belediyesi LGS’nin yapılacağı okullarda dezenfekte etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı okullara dezenfekte etti.Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS kapsamındaki sınav bu hafta sonunda gerçekleşecek.

Denizli Pamukkale Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı okullara dezenfekte etti.
Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS kapsamındaki sınav bu hafta sonunda gerçekleşecek. Pamukkale ilçesinde 48 okulda yapılacak olan sınav öncesi Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin ter dökeceği sınıfları dezenfekte etti. Ekipler uzun süredir kapalı olan okulların sınavda kullanılacak olan sınıflarını en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ederek steril hale getirdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri aynı hizmeti 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için de verecek.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrencilerin sınava sağlıklı bir ortamda gireceğini kaydederek, “Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyoruz. Gerekli olan her yerde bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu hafta sonunda da geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için büyük bir heyecan yaşanacak. Bu konuda hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun. Adaylarımız sınava tertemiz ortamda girecek dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Denizli Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:35
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Derman Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizli'de sigarasız mahalleye "tütün mamulleri kullanılmamaktadır" tabelası asıldı

Denizli'de sigarasız mahalleye "tütün mamulleri kullanılmamaktadır" tabelası asıldı

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.