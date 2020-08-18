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Pamukkale Belediyesinden Karahayıt’taki esnaflara destek

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm bölgesi olan Karahayıt’ta esnafların işyerleri, otel, pansiyon ve restoranları ücretsiz olarak dezenfekte işlemi yaparak virüslerden arındırdı.Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafların iş yerleri, otel, pansiyon ve restoranları dezenfekte ediyor.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm bölgesi olan Karahayıt’ta esnafların işyerleri, otel, pansiyon ve restoranları ücretsiz olarak dezenfekte işlemi yaparak virüslerden arındırdı.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafların iş yerleri, otel, pansiyon ve restoranları dezenfekte ediyor. Bu kapsamda turizm bölgesi olan Karahayıt’ta faaliyet gösteren esnafların yerleri ücretsiz olarak dezenfekte edilerek temiz hale getirilirken, esnaflara da önemli bir destek sağlanmış oldu. Öte yandan turizm bölgesine gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin sağlığı korunmuş oldu.

“Defalarca dezenfekte işlemini gerçekleştirdik”
Bütün işletmelerde dönüşümlü bir şekilde ücretsiz olarak defalarca dezenfekte işlemini gerçekleştirdiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak ilk günden bu yana korona virüs mücadelesi kapsamında tüm imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. İlçemiz genelinde bütün işletmelerde dönüşümlü bir şekilde ücretsiz olarak defalarca dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. İlk önceliğimiz her zaman halkımızın sağlığı oldu. Kamu kurumları, camiler, okullar ve halkımızın kullandığı pazar yerleri, sokak ve caddeleri periyodik olarak dezenfekte yapıyoruz. Bu zor süreçte esnaflarımızı hiç ihmal etmedik. Ekiplerimiz mahalle mahalle, sokak sokak tüm esnaflarımızın işyerlerini ücretsiz olarak dönüşümlü bir şekilde dezenfekte ederek onlara destek olduk. Son olarak turizm bölgesi olan Karahayıt Mahallemizde bütün esnafların işyerlerinin yanı sıra mahallede bulunan tüm otel ve pansiyonlar baştan aşağı dezenfekte edilerek temiz hale getirildi. Korona virüs tehlikesi sona erene kadar çalışmalarımız devam edecek. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

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