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Pamukkale Belediyesi’ne HES Kodu olmayan giremiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Pamukkale Belediyesi, hafta başından bu yana HES kodu kontrolünü sağlamaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması getirildiğini açıkladı. Pamukkale Belediyesi genelge sonrası gerekli önlemleri alarak hem vatandaşların hem de çalışanların sağlıklarını kontrol altına almış oluyor. Pamukkale Belediyesi’nin hizmet binalarına gelen vatandaşların ateş ölçümleri girişlerde yapılırken, binaların girişlerinde ise hizmet almak isteyenlerin HES kodları kontrol ediliyor. Güvenlik görevlileri tarafından HES kodu olmayan vatandaşların telefonlarıyla kodların alınmasına yardımcı olarak işlemlerinin yapılmasına imkan sağlıyor. Kamu kurumlarında işlem yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarına HES uygulamasını indirerek kod alabiliyor. Vatandaşlar eğer uygulama kullanamıyorsa kısa mesaj ile HES yazıp ardından boşluk bırakarak sırası ile T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek alınabiliyor.

“Alınan önlemlerle korona virüsü yeneceğimize olan inancımız tam”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, HES uygulamasının haftanın ilk gününden beri uygulandığını söyleyerek, “Alınan önlemlerin tamamı halkımızın sağlığı için. HES kodu kontrolü uygulaması ve girişlerde ateş ölçümü çalışan personellerimiz de dahil olmak üzere hizmet binalarımıza gelen herkese yapılıyor. Önemli olan halkımızın sağlığı ve korona virüsten korunması. Bunun için gereken ne varsa biz Pamukkale Belediyesi olarak yapıyoruz. HES kodu kontrolü uygulaması belediyemize ait tüm hizmet binalarında sıkı bir şekilde uygulanıyor. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için belediyemize gelmeden önce HES kodlarını almalarını rica ediyoruz. Alınan önlemlerle korona virüsü yeneceğimize olan inancımız tam. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.

“Uygulama korona virüs önlemleri için çok önemli”
Pamukkale Belediyesi’nde HES kodu kontrol uygulaması vatandaşları memnun etti. Osman İçyüz, “Karakova Mahallesi’nde yaşıyorum. İmar Müdürlüğü’ndeki işlem için geldim. HES kodu kontrolü Pamukkale Belediyesi’nde de yapılıyor. Bunun için Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Avni Örki’ye teşekkür ederim. Bu uygulama Korona virüs önlemleri için çok önemli. İnşallah kısa zamanda her şey düzelir ve eski sağlıklı günlere kavuşuruz” dedi.

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