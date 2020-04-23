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Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu akşam olduğunda doruğa ulaştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.04.2020 23:14 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gerçekleştirdiği etkinliklere dolu dolu yaşamasını sağladı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gerçekleştirdiği etkinliklere dolu dolu yaşamasını sağladı. Gün boyu 61 mahallede coşkulu kutlamalar yapılırken, akşam olduğunda ise havai fişek ve meşale gösterisi ile geceyi güzel bir şekilde taçlandırdı.
Korona virüs önlemleri çerçevesinde evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pamukkale’de en güzel şekilde yaşandı. Pamukkale Belediyesi, 8 adet tırı süsleyip animasyon ekibi ve ses sistemi ile donattı. Tırlar 61 mahallede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu hem çocuklara hem de vatandaşlara yaşattı. Gün boyu bayramı evde kalmak zorunda olan çocuklara doyasıya yaşatan Pamukkale Belediyesi, tüm ülkede olduğu gibi ilçede de saat 21.00’de İstiklal Marşı’nın okunması için de organizasyon düzenledi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstiklal Marşı’nı ailesiyle birlikte okudu. Eşi Nur Örki ve çocukları Asım ve Elif ile birlikte evinin balkonuna çıkan Başkan Örki, İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okudu.

23 Nisan’da unutulmaz havai fişek gösterisi düzenledi
Pamukkale Belediyesi, saat 21.00’de okunan İstiklal Marşı için ise özel program yaptı. İlçenin yoğun olduğu yerlere çekilen tırlarda önce çocuk şarkıları ve marşlar çalındı. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise bu noktalarda okunan İstiklal Marşı’nın ardından meşale gösterileri yapıldı. Gösterilere vatandaşlar balkon ve pencerelerinden büyük ilgi gösterdi. Aynı anda ilçenin 5 farklı noktasından atılan havai fişekler geceyi aydınlatırken, 23 Nisan coşkusu had safhaya ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle ilk kez evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pamukkale Belediyesi’nin programlarıyla unutulmaz hale geldi.

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Merkezefendi
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Merkezefendi
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Pamukkale
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