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Pamukkale’de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.03.2020 23:08 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından halkın yoğun olarak kullandığı cami, park ve kamu binaları ile okullar dezenfekte edilmeye başlandı.Pamukkale Belediyesi ekipleri, temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları yapıyor.

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından halkın yoğun olarak kullandığı cami, park ve kamu binaları ile okullar dezenfekte edilmeye başlandı.
Pamukkale Belediyesi ekipleri, temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları yapıyor. Özellikle cuma namazının kılınacağı camiler ilk olarak temizlenip, hazır hale getiriliyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai saati gözetmeksizin ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeleri de temizliyor. Kamu binaları ile okullar da planlama dahilinde ilaçlanarak dezenfeksiyon işlemi ile tertemiz hale getiriliyor.
Ayrıca Pamukkale Belediyesi’nin tüm binaları da baştan sona dezenfekteedildi. 12 ekip aynı anda ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Öte yandan Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bazı ürünlere talebin artması üzerine sunu fırsatçılığa çevirenlere yönelik denetimler yapıyor. Fiyatı fahiş derecede artan ürünleri satan firmalara yönelik cezai işlemler de yapılıyor.

“Fırsatçılık yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır”
Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, “Halkımızın bu konuda sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yarın Cuma namazında halkımızın bir araya geleceği camilerimiz dezenfekte ediliyor. İlçe genelindeki 187 camide çalışmalar tamamlandı. Ekiplerimizi yine halkın yoğun olarak kullandığı parklar ile bahçelerde de temizleme çalışmaları gece boyu da devam edecek. Cuma günü tüm kamu binaları, cumartesi günü de tüm okullarımız dezenfekte edilmiş olacak. Zabıta ekiplerimizde virüs nedeniyle bazı ürünlere artan talebi fırsatçılığa çevirenlere karşı denetimleri sıkılaştırdı. Fırsatçılık yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Pamukkale Belediyesi olarak her birimimizle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

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