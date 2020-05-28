YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak

Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, ’Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi’ ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.Her yıl 2 taksitte ödenen Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergileri’nin 2020 yılı birinci taksit ödemelerinin son günü 1 Haziran 2020 Pazartesi günü.

Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, ’Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi’ ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.
Her yıl 2 taksitte ödenen Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergileri’nin 2020 yılı birinci taksit ödemelerinin son günü 1 Haziran 2020 Pazartesi günü. Pamukkale Belediyesi, bu ödemeleri yapmak isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Pamukkale Belediyesi’nin resmi web sitesi olan www.pamukkale.bel.tr adresinden de yapılabilen bu ödemeleri veznelerden yapmak isteyen mükellefler hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana hizmet binasında yer alan veznelere başvurabilecek. Bunun yanı sıra Gözler Mahallesi’ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş’taki ek binalarda bulunan veznelerden de kolaylıkla ödeme yapılabilinecek. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerinde mağdur olmamaları için 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.30 saatleri arasında YSE ana binada, Gözler Mahallesi’ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş’taki ek binalarda bulunan vezneler hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Denizli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
22:00

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

Denizli'de Hava Durumu

Denizli'de Hava Durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.