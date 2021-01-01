Pamukkale'yi 2020'de 625 bin kişi ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Travertenleriyle ünlü "beyaz cennet" Pamukkale, geçen yıl 625 bin 120 yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarında tamamen sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da kapılarını yeniden açan Pamukkale, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı.

Pamukkale'yi görmek için yıl boyunca gelen 625 bin 120 yerli ve yabancı turist, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüdü, Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yolculuğa çıkıp, yaz-kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza girmenin keyfini yaşadı.

Pamukkale'ye 2019'da 2 milyon 580 bin 245 yerli ve yabancı turist gelmişti. 2019 yılı, 2 milyon 128 bin 880 turistin geldiği 2018'i de geride bırakarak beldenin en çok turisti ağırladığı yıl olmuştu.

- "2021 için umutluyuz"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, pandemi nedeniyle önceki yıla göre turist sayısında 2 milyona yakın azalma olduğunu söyledi.