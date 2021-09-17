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Pancar alım fiyatı Konya'daki çiftçileri sevindirdi

17.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pancar alım fiyatı Konya'daki çiftçileri sevindirdi

Pancar alım fiyatının yüzde 25'lik artışla 420 lira olarak açıklanması, Konya'daki çiftçi kuruluşları ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, üretici, serbest piyasa ve devlet açısından dengeli bir alım fiyatı açıklandığını söyledi.

Girdi maliyetleri göz önüne alındığında alım fiyatının biraz daha yüksek olmasını beklediklerini belirten Akbulut, açıklanan fiyatın çiftçileri üzmeyeceğini ifade etti.

"Pancar fiyatlarıyla alakalı Amasya Şeker Fabrikası geçtiğimiz günlerde 360 liraya alacağız demişti. Bununla ilgili serzenişimiz olmuştu." diyen Akbulut, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatı 420 lira olarak açıklaması bizi rahatlattı. Tabii 16 polar değeri üzerine de prim veriliyor olması iyi. Maliyetlerdeki artışlar göz önüne alındığında beklentimiz biraz daha yüksekti ama genel olarak baktığımızda dengede buluşulmuş gibi görülüyor. Bu fiyat açıklanmasaydı önümüzdeki yıl pancar üretiminden kaçışlar olabilirdi. Aslında bizim beklentimiz 500 lira olmasıydı ama bu fiyat da çiftçimize zarar ettirmez. Geçtiğimiz yıl 336 liraydı, yüzde 25'lik bir artış verilmiş oldu. Girdi maliyetlerine baktığımız zaman ise yüzde 100'e yakın bir artış var. Diğer tarım ürünlerine paralel bir alım fiyatı açıklandı. Verim ve kalite istenen seviyede olursa bu fiyatlar çiftçilerimizi üzmez."

Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik de yüzde 25'lik fiyat artışının tatmin edici olduğunu dile getirdi.

Alım fiyatlarındaki aşırı artışın gıda ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde de fiyat artışını tetikleyeceğine dikkati çeken Çelik, "Bu sene çiftçinin sulama maliyetleri çok fazla. Diğer girdi maliyetleri de çok arttı. Alım fiyatının çok fazla artması yine çiftçilerimizi ve halkımızı olumsuz etkiler. Bunun yerine üretim maliyetlerini azaltacak bir çalışma yapılması lazım. Fiyatın 420 lira olarak açıklanması çok güzel. Verim kayıpları çok olmazsa çiftçimiz kazancından memnun kalır." dedi.

Pancar üreticisi İbademin Eken, verim ve kalite iyi çıkarsa fiyatın tatmin edici olacağını söyledi.

Eken, "Ben aslında fiyatların yüksek olmasını istemiyorum. Onun yerine maliyetler düşsün. Gübre, ilaç, tohum, mazot fiyatları çok yüksek. Bu sene anormal bir sene yaşıyoruz. Her üründe kıtlık var. Kuraklığın etkileri çok fazla. Pancarda da kayıp olursa bu fiyatla ancak başa baş çıkabiliriz. Verim iyi olursa, polar değerleri de yüksek olursa fiyat bizi ziyadesiyle memnun eder. İnşallah bereketli bir pancar hasadı geçiririz." diye konuştu.

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