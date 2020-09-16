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Pancar çiftçisine lokallerde çay ve çorba bedava

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Türkşeker'in çiftçilerin kullanımına sunduğu lokallerde, çiftçiler çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacak

İSTANBUL (AA) - Türkşeker, yeni iletişim stratejileri çerçevesinde çiftçi lokallerini modern bir görünüme kavuşturdu.

Çiftçi karşılama alanları olarak da kullanılacak olan lokallerde, çiftçiler çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, büyüklükleri fabrika kapasitelerine göre belirlenen Çiftçi Lokalleri'nin çevre ve iç mekanları yeniden düzenlendi.

Yeni kampanya döneminde modern görünümüyle hizmete giren lokallerde çiftçilerin yararlanabilmesi için mescit ve duş alanları oluşturuldu.

Çiftçi lokalleri, Türkşeker ile çiftçiler arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi ve fabrika çalışanları ile çiftçiler arasında daha iyi bir iletişim ortamının kurulmasını sağladı. Bu sayede çiftçilerin gönül dünyalarına dokunan Türkşeker, çiftçilerin daha rahat diyalog kuracağı bir ortamı onların kullanımına sunmuş oldu.

Çiftçi lokalleri sayesinde fabrika alanları içerisinde daha sosyal bir ortama kavuşan çiftçiler, fabrikaların açılışlarında lokallerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkşeker'in çiftçilerin kullanımına sunduğu lokaller, sivil toplum kuruluşları tarafından da takdirle karşılandı.

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