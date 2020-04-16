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Pancar üreticisinden "elektrik borçlarının ertelenmesi" talebi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Pancar üreticisinden "elektrik borçlarının ertelenmesi" talebi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin, sulama kaynaklı elektrik borçlarının ertelenmesini beklediğini ifade etti.

Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, çiftçiye her dönemde destek verdiklerini, mazottan gübreye, tohumdan ilaca her türlü ihtiyacın zamanında karşılandığını bildirdi.

Şu ana kadar üretim için gerekli olan 65 bin ton gübrenin 44 bin tonunun çiftçilere dağıtımının devam ettiğini belirten Akay, şu bilgileri verdi:

"Turhal Şeker Fabrikamızın da bölgeleri dahil olmak üzere motorin dağıtımı devam ediyor. Kayseri ve Boğazlıyan'da 1 milyon 950 bin litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Turhal'da ise 330 bin litre dağıtım yapıldı. Tohum ve ilaç konusunda da çiftçimizin ihtiyaçları karşılandı."

Çiftçinin özellikle ekim aşamasında en büyük ihtiyacının su olduğunu vurgulayan Akay, yeterli yağışın olmadığı durumlarda açılacak su kuyuları nedeniyle ortaya çıkan elektrik faturalarının çiftçi açısından büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan yeni tip koronavirüs salgını ortamında desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyan çiftçinin, elektrik borçlarının hasat zamanına kadar ertelenmesini istediğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker olarak çiftçimize en iyi şekilde destek olurken, kooperatife bağlı olmadan ekim ve üretim yapan çiftçilerimiz de var. Kooperatife bağlı olsa bile çiftçinin gücünün yetmeyeceği durumlar var. Özellikle sulama konusunda, gereken yağış olmazsa tüm tarımsal ürünlerde tohumun filizlenmesi mümkün olmayabiliyor. Bunun telafi edilebilmesi için su kuyularının açılmasına ve sulama yapılmasına ihtiyaç var. Su kuyularının açılması demek, elektrik faturalarının peşin peşin kesilmesi demek. Vergilerin, sigortaların, beyannamelerin ertelendiği bu ortamda, çiftçiye de bu manada destek verilmesi lazım. Çiftçimizin devletimizden, siyasetçilerimizden ve kamu yöneticilerimizden beklentisi, bu borçların ertelenmesidir. Bilhassa hasat dönemine kadar ertelenmesinde çiftçimiz için büyük fayda vardır."

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