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Pancarlı Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Pancarlı Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Pancarlı Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Şehitkamil Belediyesi tarafından Pancarlı Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Pancarlı Mahalle Muhtarı Didem Kalkan, yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Mahalle olarak kaliteli hizmetten yararlandıklarını ve mahalle sakinlerinin bu durumdan çok memnun olduğunu dile getiren Pancarlı Mahalle Muhtarı Didem Kalkan, “Bulunduğumuz yer Pancarlı Mahallemizde imara yeni açılan bir bölgemiz. Bulunduğumuz alanın yolları açıldı, altyapıları tamamlandı. Bugün itibariyle de Şehitkamil Belediyemiz tarafından asfalt çalışmalarına başlanıldı. Burada ikamet eden vatandaşlarımız, artık yol sorunu yaşamayacak. Mahallemiz gerçekten kaliteli hizmet görüyor. Mahalle sakinlerimiz, bu durumdan çok memnun. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

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