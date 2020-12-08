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Pandemi Çağrı Merkezine ayda 20 bin 695 çağrı

VAN HABERLERİ  | 08.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Pandemi Çağrı Merkezine ayda 20 bin 695 çağrı düştüğünü söyledi.
Van’da aralarında hekimlerin de olduğu 62 çağrı karşılama personelinin çalıştığı Pandemi Çağrı Merkezi 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Açıklamalarda bulunan Mahmut Sünnetçioğlu, vatandaşların 217 70 01 telefon hattından Pandemi Çağrı Merkezine ulaşabileceğini belirtti. Pandemi Çağrı Merkezine son bir ayda toplam 20 bin 695 çağrı geldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, “Bu birimimize korona virüs test sonucu pozitif gelmiş hasta, temaslısı ya da şüphesi bulunan vatandaşlarımızın tedavi süreci, hastalığının seyri veya hastalık ile ilgili hususlar hakkında bilgi alabilmeleri sağlanıyor. Pandemi Çağrı Merkezimiz tarafından günlük ortalama bin 250 koronalı hasta veya şüphelisi vatandaşımız aranıyor. İlimizde korona virüs şüphesi nedeniyle vatandaşlarımıza yeteri kadar test yapılıyor. 183 filyasyon ekibimiz sahadadır. Özellikle şunu belirtmeliyim ki eğer korona virüs testiniz pozitif çıkmışsa lütfen kendinizi izole edin. Filyasyon ekiplerimiz tarafından sizlere verilen ilaçlarınızı hemen kullanın ve ilaçlar bitene kadar kullanmaya devam edin. Bu hastalığı önemseyin. İlk günler semptomlarınızın olmaması sonraki günlerde durumunuzun bu şekilde devam edeceğini göstermez. O yüzden ilaç kullanımı çok önemli. Bu sürecin sadece sağlık personellerimizle değil vatandaşlarımız ile birlikte başarılacak bir süreç olduğunu belirtmek istiyorum. Korona virüs hastalığından korunmak için kalabalıklardan uzak durun. Sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyelim” dedi.

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