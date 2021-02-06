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Pandemi döneminde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olması tarıma hareketlilik getirdi

06.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde gerek Trabzon dışındaki büyükşehirlerden gerekse il merkezlerinden köylere yoğun göç yaşandığı ve bunun sonucunda tarım faaliyetlerinde bir artış olduğu belirtildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, pandemi sürecinde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olmasıyla birlikte çiftçilerin istekleri doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek özellikle seracılık yatırımlarına hız verildiğini söyledi.Gülbay, Trabzon’da özellikle son 2-3 yılda sera olarak gerek açık alanda ve gerekse kapalı alanda sebze üretimi hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini kaydederek “İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çiftçilerimizin gelir seviyelerini yükseltilmesi amacıyla her konuda çalışmalarını artırarak sürdürmektedir.

Pandemi döneminde gerek Trabzon dışındaki büyükşehirlerden gerekse il merkezlerinden köylere yoğun göç yaşandığı ve bunun sonucunda tarım faaliyetlerinde bir artış olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, pandemi sürecinde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olmasıyla birlikte çiftçilerin istekleri doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek özellikle seracılık yatırımlarına hız verildiğini söyledi.
Gülbay, Trabzon’da özellikle son 2-3 yılda sera olarak gerek açık alanda ve gerekse kapalı alanda sebze üretimi hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini kaydederek “İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çiftçilerimizin gelir seviyelerini yükseltilmesi amacıyla her konuda çalışmalarını artırarak sürdürmektedir. İlimizde toplam 466 bin 400 hektar alan arazi mevcut olup, bu arazilerin yüzde 21’ini (98 bin 875 hektar alan) tarım arazisi, yüzde 24’ünü (111 bin 719 hektar alan) çayır-mera, yüzde 44’ünü (203 bin 248 hektar alan) orman ve yüzde 11’ini (52 bin 558 hektar alan) tarım dışı arazi oluşturmaktadır" dedi.
Trabzon’un en önemli ihracat girdisi sağlayan ürününün fındık olduğunu kaydeden Gülbay "Fındık üretim alanları ve üretim miktarına bakıldığında Türkiye ortalamasının yüzde 9’u Trabzon ilimizde yetiştirilmesine rağmen , Türkiye fındık ihracatının yüzde 30-35 i Trabzon’dan yapılmaktadır. İlimizde özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerimiz başta olmak üzere diğer sahildeki ilçelerde örtü altı üretimi yapılmaktadır. İlimizde 462 adet plastik sera (273 çiftçi) halen kullanılmaktadır. Toplam alan ise yaklaşık 107 dekardır. Son yıllarda Bakanlığımızın genç çiftçilere sağlamış olduğu imkânlar neticesinde gençlerimizin köylerde istihdam edilmeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda özellikle son 2-3 yılda gerek açık alanda ve gerekse kapalı alanda (sera) sebze üretimi ilimizde hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Bu kapsamda 32 genç çiftçimize 500’ er metrekarelik (toplamda 16 bin metrekare) seralar tesis edilerek gençlerimizi toprakla buluşturarak üretime katılmaları sağlanmıştır” diye konuştu.
Pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Gülbay, “Ayrıca özellikle pandemi döneminde İl Müdürlüğümüz çalışmalarına ara vermeden yoğun bir şekilde köylere dönüşün olmasıyla birlikte üretime devam ederek çiftçilerimizin istekleri doğrultusunda Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) değişik konularda 2020 yılında projeler sunmuş olup, bu projelerden seracılığı geliştirme projesi kabul görerek 21 çiftçimize 512’şer metrekarelik (toplam 10 bin 752 metrekare( seralar 2021 yılında tesis edilecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) 2021 yılında uygulanmak üzere Sera Projesi sunulmuş olup değerlendirme aşamasındadır. Projenin kabul görmesiyle birlikte örtü altı üretim alanlarının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle gençlerimizin köyden şehire göçünün önüne geçilecek, ailelerin gelir seviyesinin yükselmesi ile birlikte ekonomiye katkı sağlanmış olunacaktır” şeklinde konuştu.

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