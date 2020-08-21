YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Pandemi hastaları için yoğun bakım yatak sayısı artırıldı

Pandemi hastaları için yoğun bakım yatak sayısı artırıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 21.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesinde korona virüs hastaları için ayrılan yataklı yoğun bakım yatak sayısı, 56’dan 72’ye çıkarıldı.Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, pandemi sürecinde korona virüs hastalarına eksiksiz hizmet verebilmek ve ihtiyaçları karşılamak adına yataklı yoğun bakımda yatak sayısını artırdı.

Yozgat Şehir Hastanesinde korona virüs hastaları için ayrılan yataklı yoğun bakım yatak sayısı, 56’dan 72’ye çıkarıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, pandemi sürecinde korona virüs hastalarına eksiksiz hizmet verebilmek ve ihtiyaçları karşılamak adına yataklı yoğun bakımda yatak sayısını artırdı. Korona virüs hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak sayısı 56’dan 72’ye çıkarıldı.
Hastane yetkilileri ile yataklı yoğun bakım alanında incelemelerde bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Sağlık tesisimize başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek, sahip olduğumuz en büyük yükümlülüklerden birisidir. Dünyada ve ülkemizde yoğun geçmekte olan bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu süreçte ihtiyaç olduğu için hastanemizde 56 olan yoğun bakım yatak sayımıza korona virüs hastaları için 16 adet daha ekleyerek toplam yoğun bakım yatak sayımızı 72’ye çıkardık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!' 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!'
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:36
Yatsı
21:02

Yozgat Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Alptekin Eczanesi
Kadisehri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, öğrencilerle askerlik mesleğini tanıttı
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, öğrencilerle askerlik mesleğini tanıttı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yozgat Jandarma Kaçak Kazı Yapan 11 Kişiyi Suçüstü Yakaladı
Yozgat Jandarma Kaçak Kazı Yapan 11 Kişiyi Suçüstü Yakaladı
Ücretsiz Masaj Salonu En Çok Yaşlıların Ilgisini Çekti
Ücretsiz Masaj Salonu En Çok Yaşlıların Ilgisini Çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.