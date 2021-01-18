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Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

18.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 49 vatandaşa 44 bin 400 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor.

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 49 vatandaşa 44 bin 400 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 11 ile 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 18 kişiye 16 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 31 kişiye ise 27 bin 900 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 49 kişiye 44 bin 400 TL para cezası uygulandı.

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